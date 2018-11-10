自由廣場》最高法院應進行言詞辯論

◎ 吳巡龍

最高檢察署最近將成立訴訟組，主要任務之一是促使及對應最高法院行言詞辯論，統一法律見解。

眾所周知，台灣最高法院很少言詞辯論統一歧異見解，例如詐欺集團行騙海內外多年，但法院到目前對於詐欺集團應如何處罰，仍莫衷一是。有認為被告犯組織犯罪防制條例及加重詐欺罪，有認為被告只犯加重詐欺罪，有認為應依組織條例宣告強制工作，有認為不能強制工作。相同案情，判決卻天差地別。

強制工作的目的是對有犯罪習慣者，以強制從事勞動方式，培養其勤勞習慣、習得一技之長。組織條例第三條第三項規定：犯第一項之罪者，應強制工作三年。依該條例第三條第一項，加入犯罪組織成為組織之成員，不問參加組織活動與否，犯罪即屬成立。被告先參與犯罪組織，再從事詐欺行為，分屬二事，故有法院認為應分論併罰論以二罪，並依組織條例強制被告工作，例如台灣高院一○七年上訴第廿二號判決，即採此見解。

另有認為：被告參與犯罪組織後分工詐欺行為，屬於一個犯行，因參與犯罪組織罪法定刑為五年以下，加重詐欺罪法定刑為七年以下，應僅論以較重之加重詐欺罪，但若不按組織條例宣告強制工作，將發生加入犯罪組織尚未分工詐欺行為者，需強制工作，而已經分工詐欺行為者反而不需強制工作，故仍應強制工作。例如台中高分院一○七年上訴第一○八號判決，採此看法。

臺南高分院一○六年度上訴字一○九三判決則認為，被告所犯組織條例與加重詐欺取財罪間，應從重僅論以加重詐欺罪，因此不能割裂適用法律依組織條例宣告強制工作。

上開三種判決各言之成理，筆者不在此分析何者較妥。但同類犯行判決歧異，如何避免不平及濫權，此乃司改重中之重。對此問題最高法院應開啟言詞辯論，聽取檢、辯、學意見，再由最高法院統一見解。以美國為例，聯邦訴訟總長辦公室設置檢察官，負責審查聯邦法院判決，並決定是否上訴最高法院，該辦公室上訴書類都即時上網，供大眾閱覽，聯邦最高法院判決結果大部分會採檢察官的上訴理由。美國法制的精髓是審判系統判決前對檢察系統權責的充分尊重，避免獨斷獨行。

直言之，依過去經驗，我國最高法院對於爭議大的法律問題，時常迴避開庭及統一法律見解的說理義務，因此司改無法達到改革的目的。最高檢察署成立訴訟組，期待其書類即時上網，供社會檢視；並祈最高法院對於歧異判決，進行言詞辯論、傾聽不同意見後一槌定音，避免目前莫衷一是的現象，我們且拭目以待。

（作者為最高檢察署調辦事檢察官）