自由廣場》美中貿易戰添柴火

◎ 蕭恭平

十一月六日美國期中選舉是決定川普後半任期政令推行的關鍵戰。令許多人感到納悶的是共和黨在選後即將失去眾議院控制權的時候，川普卻在當晚推文說：「今晚共和黨獲巨大勝利，謝謝各位！」

為何川普還說是共和黨獲得巨大勝利？那是因為不但參院席次共和黨逆勢增加，且重要州共和黨都當選州長，再加上眾院席次減少低於預期，難怪他滿意的說是共和黨的巨大勝利。

眾院民主黨佔多數，川普和共和黨受到影響的將是經濟、社會和移民等立法的內政問題。由於內政受制於民主黨，川普後半任期勢必集中精力於施展外交，所幸從美國憲法制度來看，外交在總統和參院手中。

選舉結果既然使川普難以在國內政策上施展抱負，必然會把施政重點擺在外交，尤其會更努力的打貿易戰，所以對中國的態度將會更加強硬，除非中共依照美國要求讓步。或許有人樂觀的認為十一月底的川習會，習會讓步，但恐怕只是貌恭的敷衍，畢竟到了十月中國對美出口未見減少，中共可能以為關稅戰起不了作用。

中共可能並不了解對美出口未減反增是因為除了仍是耶誕節產品的出貨期之外，為了避免明年一月被課二十五％關稅，所以仍然趕著出貨。但是這種現象只會出現在十一月底之前，過後往美國的貨櫃可能只剩下一半，裝的只是仍未課徵二十五％關稅的產品。

（作者為台中市民）