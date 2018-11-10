自由廣場》台灣就這樣把自己綁死

◎ 郭長豐

新加坡國民所得超過美金五萬，是台灣國民所得的兩倍多。然而，新加坡家庭僱用外籍幫傭的薪水不過是五百至七百新幣／月，換算台幣只有台灣的一半價錢。因此，幾乎家家戶戶都有能力僱用外籍幫傭，而且不限制人數，如此，連女主人都可以安心上班無後顧之憂。

台灣不是聯合國會員國，但常以聯合國公約為尊，給予外籍勞工「國民待遇」，加上台灣訂有「最低工資」（新加坡沒有），於是外籍勞工、幫傭或看護，都要求雇主給予「最低工資」薪水，這個數字目前是新加坡外籍幫傭薪水的兩倍。然而，雇主付出如此薪水，外籍勞工、幫傭或看護實際上根本拿不到這麼多，而是獨厚特定集團。

台灣人口進入老化階段，政府大力推動「長照2.0」，且因「少子化」而鼓勵年輕夫妻多生小孩的今天，「公托政策」曠日廢時，且需大量經費，為何不效法新加坡政府，將外籍勞工、幫傭或看護的薪水與本國人脫鉤，且標竿新加坡的「仲介制度」，讓外籍勞工、幫傭或看護不再受到剝削，讓台灣人可以用一半的薪水僱用家庭幫傭或看護。如此一來，多數的家庭可以聘用外籍看護來照顧家裡的老人，或聘用家庭幫傭照顧家裡年幼的小孩，年輕夫妻能有雙薪工作，甚至願意多生小孩，在此情況下，政府大力推動的「長照2.0」與「解決少子化」都能事半功倍。近日衛福部台北醫院護理之家的火災悲劇，卅三位住民當中，九位有請外籍看護者，在第一時間都安全撤離。

新加坡本國人總數約五百萬，但有兩百萬外籍人士在境內工作。台灣目前雖有二三○○萬人口，由於人口老化與少子化，不久的將來，總人口數預估會跌破兩千萬，且因為美國與中國的貿易大戰，很多台商想將生產線移回台灣，所需要的勞工數，絕不是目前的台灣所能完全提供。為了台灣的未來，政府或許應該重新審慎檢討與改進目前的外勞政策。

（作者為醫師）