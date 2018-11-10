自由廣場》為何越南能舉辦F1賽車？

◎ 戴發奎

F1世界一級方程式賽車七日宣布，二○二○年將在越南河內正式開跑。

台灣自從二○○四年台北一○一大樓啟用後就沒有再令世人驚嘆的建設或創新，反觀人均GDP只有台灣十分之一的越南這一、兩年卻頻頻做出驚人之舉，今年六月開放耗資廿億美元打造的觀光景點峴港巴拿山「黃金橋」，七月廿六日開幕坐落在胡志明市西貢河旁461.3公尺東南亞最高大樓Vincom Center Landmark81以及預計二○二○年開跑的F1一級方程式賽車。

為何人均GDP只有台幣七萬的越南能雀屏中選成為F1年度廿二個賽站之一，亞洲第五站？我們可以從三方面來剖析其中原因。

一，國窮民富，11,865元門票不是問題。如果單純以人均GDP排名全世界第一三三名只有2354美元來解釋越南這個國家所完成的創舉將不會有任何結論。

有位越南記者朋友是某雜誌的娛樂副總編輯，月薪約台幣一萬元，聽起來不誇張也合乎外國人的計算期望，但從他在臉書上分享為自己工作的雜誌社所撰寫的報導，一個月看不到十篇，等於寫一篇報導的酬勞是台幣一千元（剛好和台灣自由投書有酬勞稿費是一樣），換算成時薪並不會比台灣記者少。以上是檯面上的越南人收入，也就是我們看到的越南人均GDP。

他說除了有職銜的薪水台幣一萬元外，還外接其他媒體委託的報導（可以跨公司工作是否是社會主義國家的特色就不清楚了），平均一個月至少有卅至四十篇的數量（可以從越南每天幾乎有五、六場中大型發表會、演唱會得知不假），等於說他的收入正職加兼職一個月可以達到台幣40,000元，這還不包括接到的「口頭協議」餽贈（國外機票或奢侈品）。越南的人均GDP只能計算到在外資公司工作的上班族，其他行業例如：演藝圈，無論有無簽合約含稅或不含稅均是由藝人自行向稅務機關申報決算稅款，所以說越南政府絕大部分稅收來自公司企業，徵不到人民。

以F1新加坡賽站週日門票台幣11,865元來說，越南絕對有足夠的觀眾撐得起F1河內賽站。

二，越南具有無限想像空間，現在比較沒錢不是重點。一九九五年我為了買股票向某銀行申請無擔保貸款，我在申請書上附上當時工作的公司名片，銀行經理看到當下給了我1.5％利率的一百萬貸款，二○一五年我沒有正常工作以等值存款向同一家銀行貸款利率卻要5.5％（二○一五年央行的貼放利率比一九九五年低），有錢去借錢銀行未必會買帳，在大公司工作就算沒有存款都令銀行安心許多，F1賽車主辦單位就和銀行一樣，看的都是對未來的想像力而不是現在誰比較有錢。比較二○一八年第三季進出口值總額，台灣是1,543億美元，越南是1,274億美元，越南正以每年平均6.8％的速度邁進。

試著在腦海裡想像，在古都河內的老街道，看著現代科技結晶的F1賽車風馳電掣而過，是多麼有畫面和宣傳力量。

三，對的政策遇到時勢造就了現在的越南。原本只有南海原油及人口紅利的越南，這些年把意識形態放一邊全力發展經濟，一方面與中國擴大經貿合作，一方面又與美國保持良好互動讓美國軍艦停靠峴港參與美國主導的太平洋聯合軍事演習，越南成為在美中貿易戰砲火下少數的贏家之一，中國企業願意轉單到越南，美國樂於越南取代中國成為世界工廠，於是越南對美中出口雙雙創新高，在FDI、經濟成長率、人均GDP都大幅增加，越南成為亞洲的新星，外商投資的第一考慮。

除了不是自己國家想要成為賽站就可以成為賽站，F1賽車更是個燒錢的錢坑，沒有個三兩三是玩不起，馬來西亞F1雪邦賽站就因為經濟無法負擔於今年結束，二○二○年且拭目以待河內的表現。

（作者在越南經商十年，台北市民）