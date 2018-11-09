自由廣場》高雄牌觀光產品

◎ 張姮燕

發展城市觀光是執政者努力的目標，然則高雄縱使在近年來興建許多觀光景點及建設，如藝術文化展場、海岸步道、夜市，配合捷運、輕軌和渡輪的改善，在缺乏環境與人文歷史的整體連結與規劃的影響下，高雄終究是個沒有一個觀光底蘊的城市，在亞洲地區不具有競爭性的吸引力或觀光特色。

高雄已具備一個非常明確的城市定位：港口城市，而這個城市定位，需要一個具有觀光議題的「地標」（如台北市的台北101），或一個觀光旅遊的主軸，作為連結，以吸引台灣本地遊客以及國際旅客的目光與駐足。比如，想到台北市就想到台灣首都，接著想到必去景點101、故宮博物院；而台南為古都，必須去各項弄走走、去古蹟看看；台東為自然風光，要去太麻里看日出、吃著飯包。什麼高雄地標，對外國旅客而言，是來台灣必來高雄才看得到？對本地旅客而言，是值得再訪的？這些地標，未必是個高樓，或是摩天輪，可以是個市集，可以是個夜景，也可以是個只有高雄才看的到的表演（如澳門的水舞間、拉斯維加斯的O show）。觀光意向，不一定要靠硬體建築形塑，但得讓觀光客，想到這個城市，就直接想到這城市的特色，進而想要購買這個「高雄牌觀光產品」。

高雄近年來，不乏華麗的硬體建築，但有了硬體建設後，更應想發設法增加其使用機會。比如亞洲新灣區的重大建設之一「高雄港埠旅運中心」銀白色船體建築造型特殊，可停泊國際級觀光郵輪，並能提供觀光客眺望高雄港風光的海岸觀景平台，但除了遊輪觀光客外，沒有其他周邊活動能吸以人潮，甚至無法讓停港遊客能在周邊消費。西雅圖的派克市場（Pike Market）沒有華麗的港埔，只有遊輪停靠，但因為派克市場的熱鬧，有攤販自創的丟魚表演，從無到有的把旅客拉去看在魚販丟魚、接魚的銷售方法；該市場周邊，也有著的一家的星巴克，吸引無數人潮去朝聖；更有著參加巧達湯比賽冠軍的名店，讓郵輪觀光客就算只有幾小時停泊時間，也有很多地方可以去體會當地風情。高雄港埠旅運中心在郵輪停泊的同時，周邊若能有免稅區（duty free）可供購物，幾個在行走距離內的巷弄美食、文創商店，搭配現在幾個已在附近不遠，達輕軌即可到達的如駁二、鹽埕區等，可以讓遊客對短暫的停遊，有地方可以玩、有機會可以消費、有東西可以吃。

既然高雄打造出港口城市的定位，高雄各個碼頭周遭建築物老舊且與港景意象缺乏融合一致的設計感，變成了美中不足之處。同為港灣城市，香港維多利亞港燈火通明的高樓大廈營造出全球知名的夜景景點；新加坡碼頭、河流與高聳的商業大樓交織成現代與歷史感兼具的河岸風光。有著高雄港與愛河的高雄，需要完整的規劃，透過光與水的意象，整體規劃營造港景，再搭配燈光秀、水舞，仍舊可以吸引遊客遊港或遊河欣賞夜景。

若來高雄的旅客，來訪時間超過一天，景點即可延伸到美濃、旗山、田寮、六龜，走訪特殊景觀地形或體驗當地特色文化。而為了旅客可以延伸到達這些景點，公眾運輸系統的便利性成為發展的關鍵，但為避免有多蓋了建設而旅客不來，現在的旅客也已習慣並喜好租台車自由行，台灣還有右駕的便利性，在機場、捷運站、高鐵站等處，有方便租車的服務，便可成為在增加公眾運輸系統到這些高雄偏遠地區的首選。

期許發展郵輪觀光的高雄，尚未從工業城市轉型，目前條件也無法移掉高雄的重工業。但發展觀光，卻是高雄城市發展不能忽略的一塊。旅客對高雄觀光的品牌印象不深外，工業城市空氣污染嚴重、文化藝文活動缺乏的既定印象及現況，仍是發展觀光的阻力之一。郵輪帶來的旅客，趁著下岸的幾個小時，在空污嚴重、氣候炎熱的高雄，能否在港口周遭進行觀光、休閒、遊憩活動，且願意再訪，也是高雄發展觀光的一大挑戰。但高雄的觀光，仍舊可以從工業城市轉型、發展綠色城市、解決空氣污染等方向著手，搭配高雄港周遭整體形塑的旅遊主軸及地標性建築，輔以便利的公眾運輸系統及租賃汽機車服務，塑造高雄具有持續競爭優勢的觀光特色，使高雄成為吸引觀光客必訪並再訪的旅遊景點。

（作者為義守大學娛樂事業管理學系助理教授）