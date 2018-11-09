自由廣場》美國期中考 台灣期中考

◎ 彭雨農

美國期中選舉剛剛落幕，當大部分討論都集中在川普是否過關，共和、民主黨誰算贏的傳統議題時，筆者認為其實這次的選舉結果，已將美國民主政治帶進了一個新的篇章，也提供了觀察即將展開的台灣期中選舉一些不同的視角。

第一，超強催票機川普，因為走的是超級偏激極端的路線，把共和黨和民主黨兩邊的選民都激出來投票，所以這次美國投票率創下歷史新高，與其討論哪個黨的勝利，不如說是民主制度的勝利。台灣這次選舉剛好完全相反，完全執政的總統，走的是溫和穩健的中間路線，這對台灣人民（尤其是傳統綠營的選民）投票意願的影響非常值得觀察。而這些傳統上相對關心台灣前途的選民，如果投票率低的話，反而會讓一些獲得境外勢力支持的候選人有機可乘（如同上次的美國總統大選），反而讓民主制度被其實是少數的有心人（國）給操弄了。

第二，美國這次選舉代表進步力量的藍潮（blue wave）選民，因為對川普在移民和性別平權（包括跨性別）兩項議題上採取的極端路線極度不滿，這批連民主黨自己都坦承不知道該如何動員的自主選民，不但在選舉過程大量的投入各級選舉擔任義工支持自己相信的候選人，投票當天更是大舉湧進投票所，最明顯的結果就是這一次美國參議院女性，尤其是少數族裔女性的當選人人數和比例都創下新高，這些國會新血，不但將成為川普政府極右政策的煞車皮，更將對美國的移民和性別平權政策帶來深遠的影響。反觀台灣的婚姻平權公投，會不會因為反同陣營一系列極端的作法，反而激發出很多支持婚姻平權的進步力量（而非傳統的藍綠）的選民出來投票，把更多代表進步力量的候選人送進議會，筆者認為這個部分反而是更值得觀察的。

（作者為旅美紐約台僑，從事設計業）