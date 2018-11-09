自由廣場》民進黨文宣戰力消風

◎ 張世賢

高雄六龜觀光休閒協會理事長施惠昇，從陳其邁手中接下六龜後援會榮譽會長一職不久，就表態改挺國民黨的市長候選人韓國瑜，理由是「自從八八水災後，寶來溫泉生意一落千丈，雖有多次活動促進產業發展，但隨著陸客減少、年金改革等因素，觀光產業愈來愈難做，於是決定不再支持民進黨」。

一葉落而知秋，一個施惠昇變心即可知民進黨陷入苦戰的緣由。總歸一句話：民進黨往日的文宣風采不見了，好久都沒有出現動人心弦的論述了！

施惠昇只說出當地生意衰落、產業難做的表象，並且怪罪民進黨，但他沒有思考造成這個表象的背景：馬英九執政八年期間，完全把搞好經濟的希望寄託於中國，鼓勵人才、資金、技術大舉西進，無心扎根本土，擺明了要走「先經後政」的統一路線，結果台灣被嚴重掏空，若非太陽花青年勇敢擋下，台灣早就落入中國魔掌。

民進黨執政兩年多來，一直忙於收拾馬英九留下的各項爛攤子，陸續推出攸關百年大計的許多改革，整體經貿開始有亮眼表現，內閣更致力排除「五缺」，吸引國內外業者投資設廠，假以時日必能耳目一新，目前還須全民共同努力，導正錯誤的馬英九治國路線。

誰知完全執政後的民進黨，似乎失去了當年草莽打拚時期的體貼和機警，沒有注意傾聽民眾的心聲，沒有及時解答民眾的疑惑，讓有心人得以見縫插針，加倍醜化，更有中國網軍在暗處施展強大的破壞力，才又把空心大老倌韓國瑜塑造成一尊萬人膜拜的新神，相信他說的「貨出去，人進來，大家發大財」是真理，而不必追問他貨如何出去？人如何進來？任由紅藍合流吹捧發酵的結果，真的就陷入「秀才遇到兵，有理說不清」的窘境！

從黨外時代就經常用凌厲的文宣打趴對手的民進黨，兩年多來似以「維持現狀」為滿足，一路挨打都不積極還手，難道要坐以待斃嗎？現在是該覺醒的時候了，秀才遇到兵，快把理說清吧！

（作者為退休研究員）