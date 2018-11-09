自由廣場》誰造就韓流？ 韓流又造就誰？

◎ 陳茂雄

韓國瑜掀起旋風，令綠營緊張，擔心失去高雄市長寶座。藍營則將韓國瑜當作強壯的母雞，希望他帶動中國國民黨在各地的小雞。只是選情的熱絡與選票並無直接關係，只要選區五％的民眾熱心地介入活動就熱鬧非凡，然而絕大部分支持者並不會介入選舉活動，除非給予特殊的「刺激」。

一九九六年的總統大選有四組候選人投入選戰，藍營就有三組，介入選舉活動的民眾林洋港、郝柏村那一組居冠，李登輝排第三，開票的結果兩組剛好對調，代表林洋港、郝柏村的支持者特別熱中投入選舉活動。所以會如此，是因為當時新黨民眾受到「刺激」，他們為了抗拒政權本土化而反李登輝，因而全力支持林洋港、郝柏村以繼承蔣經國「以台制台」的策略來維護法統。

新黨反本土化的舉動引起台灣人恐懼，因而將選票集中給李登輝，連彭明敏的選票都被李登輝吸走，造成在四組候選人當中，李登輝獨得五十四％選票。今日的韓流旋風也出現同樣的效果，台灣人由於恐懼中國勢力的壓力，使民進黨失散的選票回流。

一般人認為民進黨在高雄的衰退是因為韓國瑜的關係，事實上與韓國瑜無關。在高雄民進黨的助選團隊由陳菊主導，她被稱為「南霸天」，事實上要稱為「高雄王」才對，以前在高雄地區，任何名不見經傳的路人甲，只要陳菊欽點，就可以穩定的當上市議員或立委。可是在她卸任前所積極培植的高雄市長接班人不只不能如願，還要退選以救新潮流，代表其氣勢已經崩解，只是未歷經選舉，不會顯露出來。

不只陳菊，連總統蔡英文也影響選情，她就像一個廚師，只研究廚藝，不去了解顧客的胃口，她認為自己的廚藝高明，顧客卻覺得難以下嚥。因為蔡英文與主流民意脫節，有太多人要抵制民進黨的選舉，在高雄再加上陳菊，民進黨的市長候選人真的面臨危機。

若是中國國民黨推出本地人投入高雄市長選戰，陳其邁真的難以招架。只是藍營長期在野，民眾受到這個刺激而產生造神的心態，而最懂得造神的就是中國勢力，因而產生韓流。問題是韓國瑜一向反本土，在擔任民意代表時就出現攻擊本土人士的紀錄，他投入選戰，會促使綠營團結，更重要的是會提升綠營支持者的投票率，最大獲利者是陳其邁。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）