自由廣場》產學合作淪為非法打工？

◎ 官文傑

康寧大學斯里蘭卡學生非法打工一案，這幾天突然成為新聞焦點，教育部變成眾矢之的，成為立委追殺的標的，連帶的人力仲介業者未獲任何好處也受到無妄之災，教育部甚至發函各級學校，在引進外籍學生時不得與人力仲介業者有任何瓜葛，究其緣由只因名稱有「仲介」二字而已！

少子化嚴重，使得各級學校招生嚴重不足，因此教育部開放高中職以上學校，以產學合作為名招收外籍學生，並希望從中找到優質移民，成為我國未來基層勞工的來源。

整體政策其實立意良好，實施得當應可紓解我國基層勞力嚴重不足的困境，但教育部官員只會在冷氣房裡擬定政策，並不了解東南亞各國的風俗民情，也未徵詢了解各國的專家學者意見，只管訂定引進外籍學生的條文，卻對引進後的管理置之不理，使得各級學校在引進後亂象不斷，甚至弊病叢生！

以最基本的學生年齡為例，教育部規定是十五歲以上、四十歲以下，很明顯的就是悖離現實，在東南亞國家卅歲以上絕大多數都已結婚生子或需負擔家庭生計，哪有時間讀書？所以這些人很顯然是為打工而來，而且台灣的月薪收入是他們國家的七倍以上，所以花筆小錢來台，以留學之名行打工之實，比起以外勞身分來台不但省錢，也更方便，更何況畢業後還可以在台工作，甚至移民台灣！

另外，幾乎所有學校都想引進外籍學生，以彌補學生人數之不足，甚至藉此獲得教育部的經費補助；但除少數有跟國外學校合作過的大專院校，大多數學校沒有國外聯繫管道，也沒有外籍學生的管理經驗，更沒有儲備負責翻譯的人才，所以才會隨便聽信非法仲介的一面之詞，等到外籍學生入境後，驚覺受騙，不但不能邊打工邊就學，甚至還得繳交高額學費，才會群起抗議，康寧大學案例只是冰山一角，教育部應審慎以對，以免事態擴大影響國家聲譽！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）