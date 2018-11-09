自由廣場》大俠成了大邪

◎ 陳冷

前曾寫「金庸的小說與現實」拙作，有幸與作者林玉真先生大作並刊，十分榮幸。林先生的論點精闢，對漢優於「夷」，漢感化「夷」的質疑都十分正確。所以特別再深入論金庸此位由「大俠」，逆轉「大邪」的著名武俠名家。

金庸完全瞧不起夷族，乃典型大漢民族沙文主義的信奉者，「笑傲江湖」中對曼妙及風情萬種的女配角藍鳳凰，百般揶揄嘲諷也是例子。更能當例證的是「射鵰英雄傳」的男主角，郭靖從小在蒙古成長，對蒙古充滿感情，並曾與蒙古公主有婚約。最後卻遇上心上人黃蓉而陷入愛河，對郭靖而言，當然情非得已，我們無須嚴加責備，但是郭靖本人竟然絕情的打敗蒙古大軍，正是把「蒙古」視為異族。異族可殺良有以也！豈非就是典型大漢民族沙文主義信奉者，這點我們絕對不能不加以譴責。

再談「天龍八部」中的悲劇英雄主角「喬峰」，喬峰是最典型的悲劇英雄，他豪氣干雲，正如金庸迷倪匡所形容：「喬峰率領燕雲十八騎直驅少林寺，當呼嘯而狂吞烈酒！」這段話形容恰到好處，令人拍案叫絕！然而，金庸為什麼將這樣一個豪傑，當成悲劇英雄來塑造呢？主要原因就是金庸大漢民族沙文主義作祟！喬峰乃遼國人，對金庸而言，遼國人就是異族，怎可以如此英勇豪傑，這才故意讓他的情人，可愛的阿朱被喬峰誤殺在自己懷裡，讓喬峰呼天搶地痛哭不已！讀到此段落，哪一個多情讀者能不感慨萬端，甚至傷心嘆息！

別忘了，山西大同石窟的雕刻巨大石佛像，乃是北魏時代出品，那些雕刻巨作就是北魏時代的作品，雕刻大師就出自北魏民族，北魏就是標準異族呀！這些異族何等讓人尊敬欽佩！大漢民族沙文主義算老幾？

大名鼎鼎的倪匡將「鹿鼎記」排名第一，我最不服氣。證明倪匡自己也豔羨一夫多妻制，韋小寶一無所長，只知招搖撞騙，庸俗無比，凡事無所顧忌，壞事做了也死不認錯，根本乃卑鄙無恥的小人，這樣的人物一輩子娶了好些妻子，正是一夫多妻的大男人主義代表人物，無品至極。問題在金庸有什麼資格，拿這種人物當主角？金庸拋棄結婚三十年歲月的「朱玫」，僅僅為了一個嬌滴粉嫩的十六稚女為妻，如此人品，豈非卑鄙無恥！何況兒子反對金庸再娶，要求父親未果，最終選擇從二十一樓跳下，結束自己年輕生命。何等讓人感傷，金庸此舉又何等殘忍絕情！（此作最後一段選自好友傳來的「另一種聲音」。作者是誰我不知悉，刻意表明，俾證實此文仍有所本，並非沒有出處，也非子虛烏有，特別提出來，請原作者見諒！）

（作者為老作家新畫家，台北市民）