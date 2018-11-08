自由廣場》如果臉書有個「相信」按鈕

◎ 周二銘

研究機構Gartner發布的二○一八趨勢預測，認為假新聞已是二○一七年主要的政治與媒體議題，並且預估二○二二年多數人所接觸的虛假資訊將多於真實資訊。可見這個問題不但無解，而且將日趨嚴重。

當我們把目標放在揪出「假訊息」上，往往曠時廢日，就算最後歷經千辛萬苦證明一個訊息是「假訊息」，其效益也極為有限。荒唐的是，一旦被貼上疑似「假訊息」標籤，整個訊息內容都變得「不足採信」，就算其中九十九％內容都是真實的。

身處在這個尚無法有效遏止「假訊息」氾濫的時代，我們應當放棄過去「不懷疑新聞」的習慣，建立新的「對新聞存疑」的習慣，除非有「相當可靠的證據」。當我們把眼光放在求證「真訊息」上，目前悲觀情況將完全改變。

以臉書平台為例，如果多一個「相信」按鈕。每按一個「相信」，有為「訊息做保證」的意涵，人們也可在回應中添加更多相關訊息，如此交相接力的結果，將讓這個訊息更加周全平衡、接近真實。閱讀到這種很多人按「相信」的「訊息」，會有較為踏實的感覺。無論是否喜歡這個訊息，至少每個人都可以相信這個比較接近「真訊息」。

透過上述機制，可以慶幸的是，訊息一旦給人有「真訊息」的感覺，閱讀的人將會認真在訊息中辨識出「可信」的那部分，就算其中九十九％的內容都是假的。

（作者為前師大資訊教育系副教授）