自由廣場》從聯電案省思台灣活路

◎ 曾麗珍

美國司法部長Jeff Sessions十一月一日宣布起訴中國晉華、台灣聯電、以及三名台灣人竊取美光公司機密案。聯電可能面臨約六二○○億台幣的罰款（目前聯電在台股的市值約僅一三○○億台幣），三名台灣人可能面臨十五年監禁與約一．五億台幣罰款。這麼嚴重的後果，聯電承受得起嗎？三名台灣高科技人才承受得住嗎？

統派人士總是「告誡」台灣人，中國市場那麼大，怎麼可以不要？但台灣人有自問，你要出賣什麼，才要得起中國那麼大的市場嗎？

台灣高科技業許多專利技術或設備機台，皆來自美國，若台灣人把自己出賣給中國，美國把台灣當中國一起打入貿易戰，台灣承受得起嗎？沒了美國輸入的技術與設備，台灣產業不再比中國厲害，中國還會要你台灣企業及人才嗎？中國市場再龐大，到時台灣人也不可能吃得到啊！

統派及中國又「訓斥」台灣人，台灣二○一七年對中國出超七八六億美元，貿易依存度高達四十％，是中國給台灣人賺錢，台灣人是靠中國才有飯吃。但他們不提的是，中國出口美國前十大企業中，有八家是台商，是台灣幫中國賺取鉅額美國外匯，讓中國可以爆買全世界。到底是誰給誰賺錢的機會，誰該感恩誰呢？反觀，當台灣技術被中國學走之後，中國回頭用補貼、削價打壓台廠，逐出中國及全球市場，使台廠沒飯可吃，太陽能、ＬＥＤ產業血淚斑斑，近期則有中國面板廠京東方接受中國政府鉅額補貼，還放話產品降價逼台廠出局。

事實一再向台灣人揭示，台灣跟中國走得近，得利的是中國人，受害的是台灣人。唯有顧好台灣，顧好台灣的政經權力不落入中國掌控之中，台灣人才有活路！否則，中國勢力一旦侵入台灣，能無視二千三百萬人的腦袋被污染了七十年，需要關入類新疆教育營徹底洗腦洗個乾淨嗎？

台灣人知道中國現在發生嚴重的非洲豬瘟，致死率百分之百，必須採重罰以嚴格隔絕中國豬肉品闖關入台，以防堵台灣豬隻被危害。那麼，對於中國政治力透過台灣選舉扶持討好中國的政客，豈有不防堵的道理？因此，台北市想保有自己自由民主經濟權的選民，有必要全力站出來投票挺姚文智，別讓兩位親中的候選人得逞，保衛台灣的發展命脈。

（作者為財經研究人員，嘉義縣民）