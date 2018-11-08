自由廣場》維多利亞菜販與文化大學神攤

◎ 高林

國民黨新北市長候選人侯友宜與高雄市長候選人韓國瑜終於合體拍攝一部競選廣告片。這兩人被稱為「北神探、南菜販」，似乎相得益彰。不過如果檢視其內容，卻是「女笑癱，男噴飯」。

且說這兩個人必然合體，正是因為他們有相當多的共同基因：

第一，他們都是黨國餘孽，所以才可以獲得賞識，成為國民黨向台灣民主改革勢力反撲的代表人物。

第二，他們都是「男從政，女撈錢」，發揮互補效益。這點倒不是每個黨國權貴都可以做到的，但是偏偏他們正好如此，難怪一拍即合。

為何稱呼他們是「神探」與「菜販」就令人笑癱與噴飯呢？先說現在成為當紅炸子雞的韓國瑜。他是菜販嗎？他擔任過國民黨立委，到過北京大學讀博士學位，現在要冒充菜販，明顯要騙基層民眾的選票。

這位「菜販」的老婆在雲林辦了一個維多利亞國際學校。國際學校就是貴族學校的代名詞，因為要聘請老外師資，收費也特高，一學期十萬上下。本來我以為雲林縣是農業縣，是台灣又老又窮的縣份之一，看到維多利亞國際學校的照片才大吃一驚，原來雲林還有這樣的福地，比雲林縣政府還美觀，真是孤陋寡聞，有眼不識泰山啊。原來我認為高雄已經很漂亮了，為何韓國瑜會說它「又老又窮」？原來高雄的各個大學，都比不上韓家這個維多利亞國際學校。

如果韓國瑜硬說自己是菜販的話，只能是「維多利亞菜販」，現在西方國家賣菜都在大賣場，莫非韓是維多利亞時代的菜販，或者想向維多利亞的貴族學生賣菜。當然如果韓國瑜入主高雄市的話，根據他的諾言，他一定要改行或擴展生意，不論搞色情摩天輪還是招商陪睡，他應該去併購「維多利亞的秘密」（Victoria’s Secret），才不會失去一條龍的商機。

至於神探侯友宜，看來並不那樣神。從民進黨的角度，一九八九年他去抓捕鄭南榕時，按照他現在的說法是去「救援」，結果卻是導致鄭南榕的死難，這是相反的結果。從國民黨的角度，二○○四年的「三一九」槍擊案，他說是偵破了，兇嫌陳義雄離奇淹死了。然而國民黨完全不接受他的說法，還要自行調查。這兩大案件國、民兩大黨都不承認，何來「神探」之有？

反倒是，侯友宜的老婆在陽明山五百坪土地的大群館宿舍大樓可以分割成為一○一間有九十九個獨立門牌的套房來規避交稅，並與學校簽約成為學生宿舍，這種安排有些像夜市裡密密麻麻的一間間攤販那樣。與其說是「神探」，不如說是「神攤」。

韓國瑜老婆可以以每坪每月八元的租金開設貴族學校，侯友宜老婆有辦法把大樓拆分為百個獨立門牌並與學校簽約，當然是因為她們丈夫在政壇的實質影響力。他們打出的旗號當然都是冠冕堂皇，例如「戒急用忍」或照顧學子之類，否則怎麼叫騙？

台灣已經是民主國家了，台灣選民還能讓這種黨國特權在新北市繼續蔓延，而高雄也得走回頭路嗎？

（作者為資深媒體人，台北市民）