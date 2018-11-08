自由廣場》老北漂在高雄現場

◎ 邱炳進

十月二十八日到鶯歌爬山，中午在鶯歌一家麵館吃午餐，隔壁桌有四位客人談論著：「陳菊與陳其邁在高雄包了三百億的工程，但八月二十三日的一場大雨，高雄市卻有五千多個坑洞……。」我體會到他們是從親中媒體吸收的假消息，顯然是深藍背景的他（她）們，高聲談論高雄的落後與不堪，認為民進黨執政二十年是一場惡夢，就待韓國瑜將高雄「變成台灣的首富城市！」

十一月一日，台北市四對友人到我的家鄉屏東高樹作客，我當嚮導，展開了高屏地區四天三夜的城鄉之旅。包括我們夫婦共十人，足跡遍及茂林、六龜、旗山、美濃、衛武營國家藝術中心、旗津等。車從高屏大橋進入高雄市，經過鳳屏路、中山東路、光遠路、中正路、三多路，不管是原高雄縣鄉間的縣道或是鳳山區、高雄市區的道路，條條都很平整，我們沒遇到甚麼坑坑洞洞、凹凸不平的路面，眼見為憑，不曉得國民黨所宣傳的五千多個坑洞是怎麼算的？直徑一公分就算嗎？在哪裡？

下午四點我們把車子停在衛武營，然後搭捷運到西子灣站，雖非假日，也還沒到下班時間，卻都坐滿人，回程坐晚上七點多的捷運也是客滿，誰說「高雄捷運不是沒有幾個人在坐嗎？」

從哈瑪星坐渡輪到旗津，我觀察兩地渡船口都很乾淨，沒看到垃圾。在旗津散步，街道也都頗平坦乾淨。這些台北友人都說，高雄港很迷人，市區街道寬又直，綠化也不比台北市差，「不老也不醜啊！」

我高中畢業就「北漂」，四十多年來，南北來回無數次，也到過好幾個國家，早就注意到近二十年來高雄逐漸變美了，連國外旅遊媒體也稱讚高雄市是值得旅遊的城市。然而為了選舉，高雄卻一夕之間被批評「又老又醜」，天龍國人真的是打從心底看不起南部人嗎？

到高雄才一年多，連市政府所在地的四維路都搞不清楚的候選人，口沫橫飛，天馬行空的「政見」，什麼「太平島挖石油」、「旗津開賭場」、「遊行不准談政治」、「當上市長將退還公教被改革的年金損失」……，還說高雄市只適合開當鋪、殯儀館等，高雄人真的會選他當市長？我不相信！

（作者曾任台灣警察專科學校教官，屏東人，台北市民）