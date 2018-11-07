自由廣場》（林保華專欄）破解中共干預選戰的戰術

中共在幾十年的革命和建設中總結了許多戰略戰術，而且是毛澤東用簡練語言親自總結。其中最著名的是「抓兩頭，帶中間」。就是讓先進更先進，落後的拉上來，原來的中間自然被擠成先進。

這次九合一選舉，中共的干預就是採用「抓兩頭，帶中間」的方式。先樹立柯文哲的先進樣板；覺得在台北穩贏後，再全力拉抬落後的高雄民進黨票倉，以南北呼應拉抬中部等其他地區聲勢的戰略要贏得選戰。

中共有一位常勝將軍林彪的兵法也很厲害，那就是「一點兩面三三制」，正好可以破解「抓兩頭，帶中間」。「兩面」就是以適當兵力箝制敵人的兩端，然後尋找中間的薄弱環節集中兵力突破一點，再各以三人為一組向縱深擴展，把敵人擊潰。

二○一四年選舉的「決戰中台灣」就有這個意思，民進黨大有斬獲。這次韓國瑜讓民進黨措手不及。然而毛澤東的那些工作方法，是針對中國那些沒有經過民主歷練的百姓，拿到台灣來就不大靈了。即使加上現代網路科技散播假消息、假民調，還有古老的幫派賭盤，我相信選民還是可以看清楚這些信口雌黃的候選人的面目。這從高雄兩方造勢場合的人氣與陳其邁戰術的改變可以比較出來。另外柯文哲網軍南下而讓柯捉襟見肘，可見他們有些力不從心了。

可是十一月三日台中世界花卉博覽會的開幕，無疑為台灣注入一個新的生命力。同高雄的美麗島捷運站、衛武營文化中心達到世界級一樣，花博也得到世界認證，並且遠遠超過當年郝龍斌的台北花博，地景融合、設計完美超乎想像，每天吸引成千上萬的人前去參觀，享受台灣的美麗。這再次證明「綠色執政，品質保證」。

台灣許多重要建設有些雖然由國民黨開始籌劃，但是最終都由民進黨執政時來完成，例如台北捷運、雪山隧道、高鐵等；有些則是自始至終由民進黨來完成，例如愛河工程、高捷、板橋特區等。至於台北大巨蛋，從馬英九到柯文哲都是一筆爛帳，該由姚文智來收拾不可。

林佳龍團隊不但以四年工夫完成花博的歷史見證，也不忘感謝胡志強前市長最早的努力。不幸胡似乎沒有領情，一再拋出可疑民調混淆視聽；其門徒還把他們過去製造的空污賴在民進黨身上，即使目前空污已大有改善。林佳龍上任後也不分藍綠，以中彰投「三三制」聯手發展台灣中部地區。這是把台灣視為整體來發展的胸懷，藍營朋友應有所感。

目前有三個民進黨籍的前新聞局長參選市長，林佳龍與鄭文燦爭取連任，姚文智新參選，姚文智選情最辛苦。如果陳其邁能夠牽制北部，台中的花博效應外溢到北部，三位新聞局長都能選上，這個大三元結局更是一段佳話。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）