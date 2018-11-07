自由廣場》電動床墊與護理之家大火

◎ 方景霖

新北市新莊衛福部台北醫院護理之家八月十三日發生大火，釀成十四死、十人輕重傷悲劇，當時就有網路文章撰稱「把第一線人員當棄子，護理之家大火燒出醫療漏洞」，直指院方將臨床第一線人員當成棄子，使其面臨業務過失致死的可能。

果然，上週新北地檢署傳喚當天值班的十六名人員，訊後將代理護理長、二名護理師、二名照顧服務員，依涉及業務過失致死罪，轉列被告。但這幾位第一線工作人員真是「棄子」嗎？有幾點值得推敲。

該案經檢警的調查結果顯示：「病患自帶的電動床墊（超長波健康器）電線短路」為主要肇因，因而將上述臨床人員列為被告。

筆者就販賣醫療器材近三十年經驗推測，電動床墊係為需要插電的電器，並非護理之家（長期臥床住民）每床的標準配備。且護理之家的住民多為長期住民，也因此臨床工作人員多與患者親友熟識，會不會是這一點導致第一線工作人員便宜行事而放行使用？

另外要考慮的一點是，三折病床（手動、電動）是當代護理之家的標準配備 （提供病患更舒適的坐臥角度），但也因病床可依上半身、腰臀部、腳部等調整，故在床上使用非標準配備的電器，須特別注意其電線是否會因折壓、移動而造成磨損，進而導致電線走火的可能。

國內的醫療病床早已改為低電壓直流馬達，使其更為安全，氣墊床也都改為近床端只有氣路管線進出而沒有電線，以防受折壓而導致電線走火。

筆者相當同情臨床第一線的這五位人員，人由錯誤中學習而改進，院方、檢方都應確認，該機構的臨床規範是否已經鬆散而導致此事件發生？我們也應以此為鑑，工作人員不宜因與住民親友相熟而便宜行事，應依規定審視住民親友帶給住民的東西（儀器）是否符合機構規定及有無危害機構安全；如工作人員同意放行，則管理之責當然就是工作人員擔負。

（作者為嘉義市儀器商業同業公會常務監事，中正大學企管所博士生）