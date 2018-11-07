自由廣場》逛了台中花博後的建議

◎ 周玉娟

看過不少大型展覽，這次參觀台中花博，發現不僅策展作品珍貴與絢麗，整個展區動線規劃、志工友善協助和交通接駁運輸，令人印象深刻。

例如一入園即可清楚辨識參觀路線，人龍順暢不易衝撞，也不會遺漏觀展項目。而工作人員和志工們頂著大太陽揮汗如雨，仍然面帶笑容親切引導，更是難能可貴。

然而最讓我讚嘆的，則是交通疏運。三大場區間距離不算短，可是縝密安排接駁車服務，及鄰近台鐵交通便利，區間車停靠猶如捷運般迅速方便，著實對舒緩人潮、車潮有很大幫助。像平時喜愛以車代步的我，那天坐台鐵到后里下車，一出站就是后里森林園區，遠遠就看見「聆聽花開聲音」艷紅迎賓，真是無限興奮與歡喜。

看完森林園區前往后里馬場園區，沿著鐵馬道和高架橋下人行通道，綠意盎然、清風襲面。而后里銜接麗寶樂園和外埔園區的接駁車次頻繁，排隊人龍雖長，卻不消一會兒即可搭車上路，完全沒有堵塞狀況，非常難得。

不過，倒有幾個小地方需要加強。因為人多，各區飲水機普遍來不及補水。便利商店泡麵賣到爆，熱水機卻壓不出水，結果只能吃麵體充飢，有些狼狽。

再者，后里馬場花舞館人氣很旺，門口彎彎曲曲紅龍架出排隊路線，用意甚佳，可是缺乏因時制宜的變通能力。像后里森林區的場館人員，除了基本的控管入場人數外，還會適時開放入場缺口，才不至於人數較少時也要九彎十八拐的，繞好幾圈不得其門而入。

整體來說，台中花博還是成功的，應該大力按讚。至於小缺失，希望市政府能廣蒐民意改善，相信能夠更加分。

（作者為國小校長退休，台中市民）