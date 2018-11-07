自由廣場》台南抓寶現場 看城市行銷

◎ 陳思翰

小時候，媽媽總訓斥我不要沉迷電玩，長大後才知道，電玩市場大有可為！隨著科技進步，虛實兩地的界線逐漸模糊，透過AR、VR的技術，電玩融入我們的日常生活，如果結合城市行銷，就能創造大量商機，最好的例子就是上週在台南舉辦的Pokémon GO Safari Zone in Tainan。

這場盛會五天下來，主場奇美博物館累計吸引五十六萬人次，台南全區一○一萬人次，保守估計帶來超過新台幣十五億商機，堪稱是高ＣＰ值的城市行銷。之所以能引發這麼大的回響，除了主辦單位縝密規劃，我認為政府的全力支持，扮演了重要的角色，在交通、電信和安全三大面向用心規劃，讓訓練家無後顧之憂，盡情地享受抓寶樂趣。

因為在台南讀書，我自然不會錯過這次難得的盛會。在週一活動最後一天，和好友騎車前往奇美博物館的路上，手機裡整路的櫻花補給站以及稀有寶可夢大量出現，更為這趟旅程增添了幾分期待。

一到現場，便可看到矗立在館前的大型補給站地標，許多民眾搶著合照，彷彿歡迎著我們走進這寶可夢的嘉年華會。現場更限量發放印有皮卡丘、伊布等人氣角色的紙帽，戴上充滿童趣的紙帽，便展開了我們的狩獵之旅，不僅看到知名的「寶可夢阿伯」帶著十多台手機同時抓寶的壯觀場面，也看到外籍遊客一同加入抓寶行列，不斷和其他玩家進行交換，像是另一種國際交流，十分有趣。

最令我們意外的是，現場人山人海，但民眾的交談聲卻出乎意料的小，除了遇上稀有寶可夢時的驚呼聲，基本上沒有過度嘈雜的問題，且會場遺留的垃圾也非常少，不禁默默地在心裡為大家的公德心鼓掌！

（作者就讀南台科技大學資訊傳播系，新北市民）