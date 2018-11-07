自由廣場》馬柯韓一脈相承 中共寄予厚望

◎ 于則章

中國國民黨提名的高雄市長候選人韓國瑜，說起話來葷素不忌，無論是「性愛摩天輪」、「陪睡換投資」，總吸引媒體聚焦，以至於台北市長柯文哲明顯的被冷落了。因此，當柯文哲被問到有媒體報導「涉台人士：韓柯應合作選總統」一事，他的欲言又止令人玩味。

四年前，「完全執政」六年多的馬英九，政績慘不忍睹，而且「溫良恭儉讓」的形象也已禁不起時間檢驗，逐漸暴露出油嘴滑舌的真面目來，使得柯文哲有話直說的特質，贏得選民青睞，並以秋風掃落葉之勢擊敗「官三代」連勝文，入主台北市府。只不過，嚐到權力滋味的柯文哲，也同樣在時間的考驗下逐漸現出原形。

原本被柯文哲拿來作為失言擋箭牌的「亞斯伯格症」，在市議員逼問下，他已親口證實不是「亞斯伯格症」患者；而他們一家自稱是「二二八受難者家屬」，卻對於柯世元的死因前前後後有八種說法，讓人匪夷所思！後坐力更大的是，他去年前往上海參加「雙城論壇」時，當著中國官員面前提出「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」論述，引發台灣內部強烈反彈後，柯先是哽咽說講稿有送國安會審查，隨後卻自爆講稿有AB版，給國安會的版本沒有相關論述等等。顛倒反覆，讓人越來越認清：柯文哲果真是如《屠殺》作者葛特曼所指控的，是個Liar！

而今，和柯文哲一向「麻吉」的韓國瑜，其硬拗耍賴的功夫青出於藍。據PTT網友整理包括：九月初一名「鐵桿綠」的農會總幹事表態力挺韓國瑜，但被踢爆，這名總幹事兩年前代表國民黨參選。韓國瑜又操作牙醫公會全國聯合會理事長謝尚廷倒戈，而遭當事人兩度聲明打臉。日前他甚至在高雄市總工會理事長林明章舉辦感恩餐會中，不請自來大剌剌的在別人的場子拉票，事後還放假消息說，長期挺陳其邁的林明章「陣前倒戈」挺韓，讓林明章氣得痛批韓國瑜耍「奧步」陰了他。

柯文哲、韓國瑜都和馬英九一樣具有油嘴滑舌及「一皮天下無難事」耍無賴的特質。或許正因為這樣，才會讓柯、韓兩人被中國「涉台人士」大敲邊鼓的建議搭檔參選正副總統。畢竟，有先前透過媒體造神馬英九而「完全執政、向中國完全傾斜」的成功經驗，中國要騙台灣人民再次買單，不是不可能的任務—何況，歷史已經不只一次證明：「好騙，歹教」是台灣人集體性格上的弱點！

（作者為公務員，台北市民）