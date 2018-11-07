自由廣場》假消息 是台灣的機會

◎ 康友財

假消息，是民進黨揚名國際社會、蔡英文成為國際知名領袖的關鍵踏腳石。

台北科技大學智慧財產權研究所副教授江雅綺（英國里茲大學網路法學碩士，杜倫大學法學博士），十月初至歐洲開會，被兩位美國法學教授問起：台灣怎麼處理假消息？江教授「一時語塞，想不出台灣目前有哪些做法」。可見國際民主陣營非常關切俄羅斯、中國對民主國家開打的「資訊戰」。從二○一六年美國大選至今，包括台灣在內，仍無有效的反制對策。這彷彿是流氓國家「打著民主反民主」，摧毀歐美自由開放選舉體制的終極武器。

危機就是轉機：台灣是「駭客天堂」，微軟今年中發布的亞太資安研究報告提到，台灣在去年因資安攻擊事件造成的經濟成本損失高達八一○○億新台幣，相當於ＧＤＰ的五％。不只如此，國際間DDoS（分散式服務阻斷攻擊）大規模網路攻擊事件，攻擊發起量多次排名第一的國家正是「台灣」—因為台灣有太多受到控制的殭屍電腦。因為我們極度缺乏資安教育，也因為我們旁邊就是中國這個有「網路長城」的極權國家—你攻不進去，它打得出來。

所以，台灣不只是資訊硬體生產大國，也是新時代「資訊戰」的主要受害國。如果，民進黨有那個腦袋，蔡英文有那個決心，集中資源，廣納人才，廣撥預算，緊盯進度，深入研究，至少搞清楚「敵人哪裡來，我們是怎麼死的」，提出可實驗的、甚至有效的SOLUTION，或者多國合作方案，那麼，台灣這個國家，蔡英文這位總統，民進黨這個政黨，必定成為民主國家爭相請教、取經的對象。那麼，我們的「矽盾」將更為堅不可破，並成為國際民主同盟的核心成員。

請把眼光放遠，趕快動員專案編組，仔細觀察、蒐集、分析、研究、運用這次選舉的中國資訊戰攻勢，以超越地方選舉成敗的心態，為台灣國安（以及下世代的中堅產業）找到贏的策略。因為，這是親中的國民黨執政不可能做的事情，且是就算做了也不可能被歐美信任的事情。這是民進黨才有的機會！

（作者現任教職，桃園市民）