自由廣場》聯電竊密 國安法有介入之必要

◎ 陳秉訓

我國半導體公司聯電被美國司法部指控違反「經濟間諜法」，因為聯電盜取美國半導體公司美光（Micron）的營業秘密。由於該案涉及聯電與中國福建省投資的公司晉華集成電路，聯電有違反國家安全法第五條之一之嫌，檢調單位應該著手偵辦。

國安法第五條之一規定「意圖危害國家安全或社會安定，違反第二條之一規定者，處五年以下有期徒刑或拘役，得併科新台幣一百萬元以下罰金」。同法第二條之一規定「人民不得為…大陸地區行政…或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體…發展組織」。聯電和中國福建省設立的晉華進行技術合作，並招募相關工程人員，此即屬發展組織的行為。其發展組織的目的是盜竊營業秘密，此乃有害正常商業活動，而屬危害社會安定之行為。另該盜竊技術涉及半導體技術，乃我國重要產業，故該竊取行為同時構成國家安全之危害。因此，聯電的侵害營業秘密行為有國安法第五條之一的適用。

小英政府的產業政策缺少對於智慧財產權保護的關注。透過聯電事件，對於幫助中國竊取營業秘密的行為，可採取強硬的刑事追訴手段，以立下案例。對聯電嚴厲懲罰，也可抑制中國對我國的統戰活動，使得國人在與中國單位互動時，能多一份國家安全的謹慎態度。

至於有報導說矽品精密工業公司董事長林文伯抱怨，美光過去成立封裝測試公司時，亦曾發生挖角行為，但政府為何不出手打擊這類事件？筆者認為，挖角和侵害營業秘密是不同的行為。正常的挖角並不會要求離職員工偷竊原公司的營業秘密，但聯電事件並非如此。此外，聯電的犯罪行為是發生在二○一五年與二○一六年，經過調查後的起訴行為，並非是所謂美中貿易戰的一環，而是一般的經濟犯罪追訴行為。

事實上，中國經濟間諜不是新鮮事，只是這是第一次借我國人之手。為維護良好的技術投資環境，小英政府應有具體作為，別縱容不從事研發而貪圖他人技術成果的事情發生。

（作者為政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授）