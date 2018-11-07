自由廣場》棄姚保柯？搞清楚誰是北京雞肋！

台北「匪台」攝影棚談選情

◎ 范姜提昂

選戰自始流傳：綠營最大敵人是國民黨，絕不容許丁守中班師回朝，以致「棄姚保柯」之說自始蠢動。事實上，泛綠確實有「不可承受之比例」挺柯。如今投票日逼近，北京挺柯挺韓挺到昭然若揭，足證「棄保論」大謬特謬！

重中之重的事實：中共早就拍板，國民黨已成雞肋，做為擊垮綠營之主力，沒三小路用！過去，中共統戰必須透過國民黨，但馬執政八年城門大開，中共已經建構「直屬中國」統戰系統，涵蓋全國，直達村里。

空戰則由解放軍發動「制腦權作戰」，以假新聞為武器，以塞滿台灣人「認知空間」為目標，同時出動網軍，以幾近「姦殺擄掠」式的圍剿，有效逼造寒蟬效應。台灣人若想看看電視怎麼說，對不起，電視淪陷區也在擴大中！

標榜「無色」實則根正苗紅的節目自然不在話下，淪陷區還包括中共直接設在台灣的電視攝影棚，譬如中國「東南衛視」入侵首都，設有「台北演播室」，還辦過旅遊活動，成為中國觀眾來台參訪的景點。

更令人吃驚的是，這個設在台北的「匪台」攝影棚，就地邀請台灣名嘴上「台式政論」節目，對台海兩國觀眾痛罵民進黨，醜化自由民主體制。合理推斷的眉角則在：通告費可以遠高於本地電視台，成為「高價收買酬庸」台灣名嘴的秘密之道。

請問國安局，中國「東南衛視」設置台北演播室，有沒有、要不要申請許可？敵國公然在首都製播政論節目，無涉國安？我國電視台在北京難道享有相同待遇？

明擺在眼前的事實：不必國民黨幫襯，中共對台統戰就可以自由到囂張地步。理論上，國民黨已經奄奄一息，與柯、韓都希望獲得組織性的資源挹注；而在台灣擁有直營系統的中共，自然扶持依賴度高、個體戶色彩濃烈的候選人，成本效益比較大。

何況國共纏鬥近百年，單單九十年前的「清黨」就屠殺多少共產黨，這筆血債，國民黨恐須償還。近年中共扶持國民黨，基因裡卻恨死國民黨！尤其已有能力直營台灣，國民黨何用？這正是挺韓網軍揚言切割國民黨的深層背景。

總之棄姚保柯，正中敵國下懷，泛綠須認清：柯乃偽君子，備受北京寵信，邪惡不可信，比起丁，禍端豈止百倍？請票投姚文智！若未勝，寧可丁上柯下；若柯改圖大位，必也反對到底，否則萬劫不復。

（作者為資深媒體及廣告工作者）