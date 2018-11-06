鏗鏘集》花見新台中，發現新台灣

這一次地方選舉，紛亂的形勢，虛假、錯亂的新聞中，二○一八台中世界花卉博覽會的開幕，也許是最美麗的訊息了。

看到林佳龍市長以ＧＮＰ︰Green（綠色生產）、Nature（自然生態）、People（人文生活）喻示的台中花博，讓人在紛擾選戰中彷彿呼吸到清新的氣息，這也應該是台灣的新氣息。

長期製造環境空污和政治空污的舊黨國體制不斷以空污問題模糊選擇的視野，台中花博是強而有力而且美麗的抗辯。看吧！比起之前台北花博的備受爭議，二○一八的台中花博展現了一種更豐美的自然、保育、人文與科技新貌。

林佳龍二○一四年當選台中市長後，才和世界花博簽約這項計畫，一改前任市長任內複製世界六個花園的構想，在「后里森林園區」、「后里馬場園區」及「外埔園區」、「豐原葫蘆墩園區」，以花卉園藝、環境保育及永續生活，經由科技、產業、建築、文化、藝術…在台灣的土地上、在台中的周邊，孕育、佈建花博的場域，不只花見了新台中，也發現了新台灣。

「一顆種子從天而降」在地球一隅的台灣、台中，林舜龍的裝置藝術構想，揭開了花博的序章，這是自然之喻。「聆聽花開的聲音」大型裝置機械花，煥發的藝術光彩，則是科技與精密工業的形塑。台中以新的美感與人文精神光耀台灣，台灣也以新的自然意識與科技條件，向世界顯露新的風景。

台中花博點點滴滴的努力，豈是胡言亂語的政治口水可以抹殺的？在台灣的土地上，當台灣人不斷地努力追求自我重建，不應該被破壞者掠奪、攫取。民主化、自由化以後的新政治，也不該被黨國時代的舊勢力破壞，更不應受到共產黨中國的威脅力量扭曲。

台中花博不只花見新台中，也發現新台灣。作為台灣中部的首都，林佳龍和他的市府團隊以及許許多多參與努力的團隊和個人，他們為台中翻開新的一頁，他們也為台灣開啟新的一頁。台灣人在脫離黨國統治體制之後，為自己的土地、為自己的國度所作的努力，應該被繼續支持，台中加油！台灣加油！（作者李敏勇，詩人）