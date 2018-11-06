社論》「北漂」的真與假

曾有政治人物承認，政治是高明的騙術。進入網際網路時代，傳播科技帶來資訊爆炸與聯繫便利，但也為謊言、偏見、仇恨提供了溫床，甚至破壞人們對真實與虛假的基本認知。政治人物為圖一己利益，利用網路遂行騙術的行徑變本加厲。於是，假訊息、假留言、假新聞、假民調、網路輿論、網路聲量大行其道；各種聳人聽聞言詞主張紛紛出籠，不僅不顧事實，還與常識、常理大相逕庭。熱烈進行中的高雄市長選舉，「北漂」成為熱門議題，亦可做如是觀。

「北漂」之說，源自中國，指外地人為謀生而群擠北京，沒戶口而成「黑戶」。韓國瑜陣營借用「北漂」，意在抨擊高雄「又老又窮」，以致人們被迫離鄉背井，現狀不容持續，執政二十年的民進黨難辭其咎。就市長選戰而言，這一說法直指城市發展的結果，值得探究。

從表象看，高雄人「北漂」，似言之成理。長年以來，高雄人前往台北就學就業者所在多有。但整體而言，若「北漂」者眾，人口必因此減少；高雄人口近二十年來是增加的，顯示「漂入」多於「漂出」，「北漂」之說，禁不起事實檢驗。其實，就人口增減而言，六都人口「外漂」最嚴重的是台北市，近三年只減不增。

把觀察的時間拉長，高雄的人口及產業都曾有外移的現象，而其兩大拉力，分別是大膽西進與南北失衡，都屬中央政策的產物。先說大膽西進，台灣產業經濟近二十多年向中國傾斜，人才、技術、資金、產業鏈因西移而流失，整體政經陷入如今困境。高雄不僅以傳統中小型製造業為多的產業外移對岸，加工出口區式微，貨櫃量排名下滑，產業經濟亟待轉型。可以說，高雄的變化正是台灣整體產業經濟「西漂」的具體而微。

南北失衡的歷史更長。戰後在黨國當局集權又集錢的政策下，台北集中央政府寵愛於一身，投入最多資源、建設、人員。相形之下，包括高雄在內的台北以外中南部地區，都屬次要；就連台北夏日冷氣大開而有缺電之虞，也需「南電北送」。以高雄為例，雖為第二大城市，但有捷運比台北晚了十二年，第一所綜合大學中山大學遲至一九八○年代才出現，且因長年沒有文化展演中心而被稱「文化沙漠」。尤有甚者，市中心的愛河是臭水溝幾十年，前鎮河因嚴重污染別名「黑龍江」，自來水不能喝、家家戶戶需買水，市區街道之下化學管線交錯密布，前鎮的硫酸錏廢氣、半屏山水泥廠空污，都是中老一輩高雄人共同的痛苦回憶。

飽受大膽西進與南北失衡之害的高雄，近年在中央政權輪替後，開始進入轉型的過程。轉型必有陣痛，也非一蹴可幾，市長選舉基本上理應就此進行檢驗、檢討與辯論，但距投票日已近，韓國瑜所颳起的旋風顯與此背道而馳。

必須強調，選戰即興的主張，即或當選，必然跳票，這是「政治素人」柯文哲給台北市民帶來的教訓。柯文哲四年前喊出「台北市五十年計畫與願景」，台北八年內超越新加坡，還承諾搞定大巨蛋等五大案，如今顯然認定天龍國人與他一樣健忘；馬英九所開出的「六三三」經濟支票，亦即經濟成長六％、失業率三％、平均每人所得三萬美元，也是如此。韓國瑜這方面似在步他們的後塵，甚至聳動而好發即興之言，尤有過之。

從「十年內把高雄人口增為五百萬」、「在愛河旁蓋愛情摩天輪」、「招商陪睡」、「禁止意識形態的請願抗議活動上街頭」，到支持者造假民調、偽製籤詩、自導自演粉絲團關閉記…，這是把選戰活動當鬧劇。在「背後有大量中國網軍協助」所營造的網路聲量中，高雄市也許有人不在意「在議會打縣長、立院打同事的人當市長」，進而被人笑死，但耳聰目明的市民頭家應不容易買這個帳。

高雄從九年前主辦世界運動會，初步找回城市榮光。上月又經全球旅遊聖經「孤獨星球」，認定高雄「正在蓬勃發展」，選為「二○一八全球最值得旅遊」第五位城市。這個深具魅力與特色的港市，近年正努力從工業城市，轉型為以服務業為主，向全台灣及國際社會積極敞開大門。一場市長選舉，要讓高雄前進邁向國際大都會，還是倒退為依賴中國的城市，市民頭家理當做出明智抉擇。