自由廣場》1124選務危機：投票大塞車 恐狀況百出

◎ 王洲明

一、這次地方選舉，除例行的五合一（市縣長／鄉鎮市長／村里長／市縣議員／鄉鎮市民代表）選務之外，還要配合中央選委會辦理公民投票（計十項），選務空前繁重。

二、過去，雖有三次（六項）公投，但都是中央（總統／立委）層級的選舉，而且僅僅是藍綠藉由公投動員群眾之用（所謂的公投綁大選）。又，過往公投通過門檻太高（被譏為鳥籠公投），且有政黨在選前變卦，鼓勵己方選民放棄投票，以致三次（六項）公投，無一過關。易言之，過去公投是打假球。

這次公投，提出的議題爭議性強（如：政黨提出的東奧正名；社運團體提出議題尖銳對決，如：同性婚姻、以核養綠等）。

三、過去，僅有政黨才有能力通過連署；這次由於門檻降低，社運團體積極提案連署並通過門檻。各項公投正反力量，可以跟政黨、跟候選人，基於選票考量互相唱和，增添動員力量，進而造成選務的負擔與壓力。

四、這次公投有十項（過去只有兩項），表面上公投選務增加五倍。其實不然，因為「公投票與選舉票」相比，選務條件有下列差異：

（一）選舉票，僅三張。選舉票上有候選人：Ａ號次Ｂ相片Ｃ姓名，容易辨識圈選，即使有排隊人潮，很快即可紓解（較快速流暢）。

但是公投票，共十張。公投票雖只有Ａ同意、Ｂ不同意，兩個選項。但選民手握一疊（十張）公投票，唯恐圈錯欄位，要看完主文（約百字）才進行圈選，所費時間「數倍」於選舉票，票所內勢必塞車，連鎖反應到票所外。推測票所外排隊長龍將處處可見。

（二）選舉投票權人，要滿廿歲；公投投票權人，僅須滿十八歲。此差異，增添第一關（身分證查驗管理員）的眼力辨識能力。

（三）十八歲至廿歲者（僅可領公投票的年輕人），跳過選舉票的領、圈、投程序，可直接領公投票，增添投開票所內動線規劃的複雜性，造成現場選務壓力。

（四）選務工作人員的配置。選舉票：管理員八人、監察員四人；公投票：管理員四人、監察員二人。公投票比選舉票多，工作人員配置反而減少，本末倒置。可以預見，公投票的領、圈、投作業會形成擁擠與混亂。

以上選務推估，現場勢必狀況百出。只能祈求選民保持耐性，上蒼保佑年底選舉順利完成。

（作者為臺中市選舉委員會監察小組委員、召集人）