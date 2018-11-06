自由廣場》公投重建模式又一例

◎ 雲程

法國海外屬地新喀里多尼亞（New Caledonia）舉行獨立公投。正如預期，多數人決定留在法國，仍維持法國海外特殊集合體（Special Collectivity）地位。

喀里多尼亞有豐富鎳礦，一八五三年後被法國合併，成為法國資產卻也是本地人之痛。經一九八○年代長期動亂後，法國與當地統獨各派於一九八八年十月五日簽署〈馬提尼翁協議〉（the Matignon Accord）：設立十年發展期，期間不提獨立，但可作為觀察員加入國際和區域組織。法國允許喀里多尼亞一九九八年公投。

一九九八年五月五日三方再簽署〈努梅阿協議〉（the Nouméa Accord）確立：廿年過渡期與二○一八年公投。管理國的授權至關重要，為此，法國國會有後續立法，包括：結束法國海外領土地位，並創造共享主權的「新喀里多尼亞」地位與「新公民」身分；行政權力從巴黎「不可逆轉的轉移」到地方當局，建立新喀里多尼亞的新國會等。

兩次公投題目「你同意允許新喀里多尼亞居民在一九九八年投票支持自決嗎？」（一九九八年）、「你想讓新喀里多尼亞獲得完全的主權並獨立嗎？」（二○一八年）—前者確立公投本身的合法性（程序），後者尋求公投的結果（實體）。

和軍事佔領的政治重建一樣，脫殖民化程序都扣緊合法性與階段性兩個最重要的因素—都與管理國密不可分。

合法性展現在權力移轉—屬地的主權原掌握在管理國，必須透過管理國法律授權與條約同意的形式，才能轉讓到屬地人民與當局手中，使成為主權國家。權力移轉必須經過從屬地到自治等階段：組織臨時政府，過渡政府，透過遴選草擬臨時憲法、過渡憲法（或稱治理基本法），一步步增強領土當局合法性。最後透過被授權的公投確認正式憲法，並依此舉行大選，建立國會與政府，才堂皇接受管理國的主權，成為主權獨立的國家。若想一步登天，跳過階段性設計，必然出現混亂。

檢視世界史前例，政治重建或脫殖民化進程，多需耗費幾十年到百年時間。管理國或第三方還要監督進程，不使之脫出既有軌道，危及包括區域各國在內各關係方的利益。

戰後台灣的政治重建已獲致可觀成果。推動公投的朋友，必須理解這些前車之鑒不可。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）