自由廣場》開課「因應假新聞」？

◎ 徐立德

蔡英文總統多次強調假新聞造成社會重大衝擊，要各部會動起來，教育部決定邀請學者專家開「因應假新聞」課程，教導部內同仁辨識及因應假新聞。構想雖然良善，似乎不切實際。

二○一六年美國總統選舉，川普頻繁使用「假新聞」一詞稱呼傳統新聞媒體，假新聞頓時成為一個全球性話題，但各國對假新聞一詞含意卻有不同的看法。

川普對他不同意的新聞報導，就稱之為假新聞。這種定義當然不對。

法國議會在今年七月修法通過的「打擊網路假訊息法案」將「假新聞」定義為「被操縱的消息」，特別是「虛假或不實的網路資訊」，但嘲諷性的言論不在內，以保護言論自由。

德國於今年元月起生效的「網路執行法」，將網路上的假新聞定義為「煽動仇恨及煽動犯罪的言論」，要求臉書等網路平台業者嚴管，如果內容明顯非法，必須在廿四小時內下架，避免不法言論的損害持續擴大，網路平台業者若未按照規定時間內處理，將面臨最高五千萬歐元的罰鍰。

在台灣，國安局坦承監控網路社群是否散布假新聞，但「情報蒐集」若過度擴張，會讓民眾心生不必要的恐懼，甚至侵犯到言論自由。

到底「假新聞」定義為何？由誰來判斷？準則在哪裡？各界仍無共識，教育部開「因應假新聞」課程之前，要不要多做些功課，並向社會大眾說明？

（作者為台北市民，資深社會工作者）