自由廣場》（北社評論）假新聞之中國急了！

◎ 潘威佑

今年選戰開打至今，想必是讓台灣人感受深刻。

自二○一六年民進黨重回執政後，因為蔡英文總統大力推行各項改革，包括不當黨產、轉型正義，以及朝野素有共識卻從未落實的年金改革等多項政策，期望集創黨以來最優勢的全面執政和立法力量，實踐民進黨在創黨時代起的本土理念最大化初衷，以及對人民的承諾。然而強力的改革也引爆既得利益者的反撲，更讓虎視眈眈的中國有機可乘，積極培植和重整認同大中國主義的政黨團體，並進行島內分化。

從小英政府執政開始，這些內外夾擊的攻勢一直沒有停過。我們觀察到，在社會中有團體與人們對於政府改革給予監督肯定與打氣的同時，另一群人卻對這些改革極端詆毀與否定，甚至利用網路之匿名性，及數位傳播如手機之便利與迅捷，大肆散播假新聞。國安單位近期在立法院報告即指出：中共以培養親中媒體，在各個不同社群網站建立假帳號，進行所謂「認同中國、分裂台灣意識」的電子戰，今年選舉是其首次練兵，真正目標在企圖於二○二○年扶植建立親中政權。回顧歷史，和當年中共利用所有宣傳管道，大肆詆毀國民黨在中國境內之執政成績，終而成功擊潰國民黨，手法如出一轍。

台灣目前民主制度的完備與成功，屢為國際社會稱頌不已，對於共產中國專制極權統治政體而言，有如芒刺在背。尤其中國先前主張的一國兩制，經過近年香港發展，尤其是雨傘革命，已讓台灣人民有「完美反證」的觀察結論，不僅一國兩制破產，兩岸也越行越遠。中美貿易戰爆發後，美國對台灣的支持力道越來越強，也越來越明顯。中國眼看「反統」之勢不僅是台灣內部民意的絕對多數，國際社會的聲援也日趨熱絡，焦慮之餘無所不用其極。這次選舉，遂利用台灣民主自由、言論開放的體制，與部分媒體、政黨、名嘴們聯手，讓假新聞渲染效益擴大加倍，目的就在擾亂台灣社會人心。

台灣公民應加倍關心這次選舉，細心觀察候選人言論、政見的合理性，對比縣市政府近四年的優劣成果，則假新聞就難以得逞，台灣選舉就能落實存善保真、選賢與能。

民主選舉的好處是人民頭家可以監督政府、翻轉執政。但請注意，不要因為假新聞的流傳，讓不健康的選舉文化成為民主殺手，讓中國獨裁專制政體有機可乘。

（作者為台灣北社秘書長）