自由廣場》（青年時評）小野的背後…

◎ 陳冠甫

台北市長柯文哲競選總幹事小野五日拍攝影片現身「力挺」民進黨高雄市長候選人陳其邁，隨即拋下一顆政壇震撼彈，讓外界紛紛揣測「白綠」是否再度聯手？

特別的是，選前時機敏感，這個星期日柯文哲夫人陳佩琪才與台中市長林佳龍夫人廖婉如同框逛花博，隨即小野支持陳其邁的影片又曝光，不免讓外界懷疑此舉是要激起綠營支持者重新思考「棄姚保柯」的可能性。

各界揣測更是不斷，有選情「無差別」說、「離間棄保」說，更有論者以為這是「白綠」在選前和解的跡象。

如果觀察近期的選舉新聞脈絡，從十幾天前中國國民黨高雄市長候選人韓國瑜的「韓流」旋風開始。柯文哲的網路聲勢就有停滯甚至下滑的跡象，不再是網路和新聞的當紅炸子雞。

「韓流」現象背後，各種可能性都有，包含大量的「親中」媒體炒作和網路行銷帶起第一波浪潮，隨後更讓高雄低迷的藍營支持者跟風，讓聲勢膨風到極致。對此，柯文哲陣營面對選舉熱度反轉成「南熱北冷」，自然是備感威脅。如何持續拉攏藍、綠、理性等三方選民是重大課題。

先前柯文哲才有聲援婦聯會的特殊發言，企圖拉回選舉新聞主導權，沒想到柯文哲對轉型正義「特殊」的看法引發藍綠齊罵，兩邊不討好的結果，是匆匆的道歉。如今「湊巧」又有小野拍影片挺陳其邁的新話題吸引媒體焦點。只會更合理的讓人提出懷疑，在企圖瓜分藍營選票失敗後，就是輪到吸引綠營選票的策略。

而柯文哲與韓國瑜支持者？某種程度是重疊，更大膽的說法是兩邊網軍系出同源，同時間只能替一方造勢，無法兼顧彼此。韓國瑜陣營網路流量和溫度高漲，自然另一方柯文哲陣營會下滑，後續的從眾效應自然就逐步遞減。但比起韓國瑜在高雄市「有行無市」的當選看好度，或許柯文哲陣營自認更有贏面，才造就了小野現身挺陳其邁的動作。

尷尬的是，民進黨台北市長候選人姚文智陣營卻不能說出心裡的擔憂，只能把選戰的苦往肚裡吞稱「小野替高雄說公道話」。至於小野的影片會不會影響到高雄選戰的話題，顯然只是轉移注意力的假議題。重要是在繼續加深柯文哲和綠營「剪不斷理還亂」的黏稠關係，讓綠營選民思考誰是「真正的敵人」才是拍攝影片背後的意義。

（作者為臺北大學法律研究所研究生）