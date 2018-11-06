自由廣場》唐鳳什麼跟什麼？

◎ 王伯仁

台灣辦理大小選舉也有七十年歷史了，以選民和閱聽大眾而言，此次選舉是「最爛」的一次，飽受假民調、假新聞、韓流、下流、犀牛皮、胡扯、謊言、硬拗、路人甲乙丙丁戊⋯⋯天天無止境的「霸凌」，還有把肉麻當有趣跟之起鬨的網路新貴，教人無所遁逃於天地間。

近來的假新聞等事件，並不是只發生在台灣而已，自由民主世界普遍發生。因為網路的發達無遠弗屆，匿名、小本萬利又免責，對專制獨裁霸權政權而言，天上掉下來的禮物，不好好的用，大力的用，簡直對不起祖宗八代！但自己國內可不行，那是「反革命」行為，第一時間就讓你失蹤。

當世界各民主國家紛對四面八方鋪天蓋地而來的假新聞、假訊息，訂定各種「反制措施」，或立法或訂處理防制方法，只有「超級重災區」台灣還是憨面惦惦，主管資訊安全的政委唐鳳面對記者第一句話：「政府不要發假新聞」，什麼跟什麼？比脫褲子放屁還糟，拿不出一丁點辦法，只會一再重複「言論自由紅線不能踩」？

台灣都快被「假」滅頂了，很多人還在賣「言論自由」的神主牌，例如國民黨某女立委就強調澄清重於一切，否則違憲，但在網路閃電戰時刻，「假」已造成嚴重傷害，澄清不但疲於奔命，也毫無效果。若有人貼一則某國民黨女立委由「韓國魚」在摩天輪「陪睡」一晚，女立委要如何澄清，澄清了又如何？還有蛋頭學者強調「媒體自制」，又是牛頭不對馬嘴，現在一個人就是一個媒體，中國有三十萬網軍，二百萬「五毛黨」，台灣人求生存比較要緊，別做白日夢了。

（作者為資深新聞從業人員，台中市民）