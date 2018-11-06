自由廣場》致台灣男性

◎ 陳柏樺

時代力量立委洪慈庸批評韓國瑜，掀起網路論壇批踢踢「八卦版」針對她的性別，發動人身攻擊。「被老公洗腦成DPP的形狀」、「小姐還是乖乖去生小孩吧」、「靠弟弟的屍體上台卻跑去生小孩」、「選你來交往懷孕的喔」、「廢物母豬」。

真不敢相信這是人說的話！

每個人都是從母親的身體娩出（雖然不見得人人都得到豐沛的母愛和教養），怎麼會對女性，尤其是懷孕的女性，有這樣滿滿的惡意。

有網軍帶風向「仇女」嗎？或許有。有人只是跟著鬧嗎？或許是。但是這已經顯現出台灣性別教育非常不足，這麼多人公然性別歧視而不覺不妥。與此同時，性別教育還被當成「要或不」的公投題目，還被保守團體期期以為不可，多麼荒謬。

男人們無論多不想、不願承認，都不能拒絕享受「性別紅利」，不會有人用男性性器官當作髒話，不會懷疑男性結了婚就被洗腦、失去自己主張、成了配偶的附屬品，不會有人要男性「乖乖去生孩子」，不會有人認為男性讓妻子懷孕就是不努力工作卻跑去生小孩，不會有人叫你別發議論、去旁邊「挺好你的大肚子」。

得到這種「紅利」，不必苛責男性，如果性別教育夠好，這樣的紅利自然會被消滅。但我想請作為既得利益者的男性，務必發聲譴責這種不恰當的言論。試想，有人向你的母親、阿嬤、女友或妻子，你的女兒，或你好友昨天曬在臉書上的可愛小女娃如此謾罵、嘲諷，能不生氣嗎？別讓這種言語霸凌者持續張狂。

（作者任職出版業，台北市民）