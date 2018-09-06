自由廣場》水利人的牢騷與宿命

◎ 張炎銘

強颱「燕子」橫掃西日本，造成關西機場大淹水，對照今年七月「瑪莉亞」颱風也造成嚴重災損，顯然防災大國的日本，也跟其他國家一樣，仍難免於水患。台灣剛經歷八二三水災，各種治水建議充斥，有要學習荷蘭，建造「海綿城市」，有要學習東京「地下宮殿」，各式宏言讜論說得都對，但難道水利工程師都沒想過？都是笨蛋？

有專家說要先國土規劃，沒錯，土地大量開發，不但減少原有蓄洪空間，開發完成後的土地也會增加受災風險。問題是，社會持續發展，我們能等待國土規劃？即使規劃完成，我們真能徹底執行？現況是易淹水地區，國土規劃就能改變？

防洪理論不難，「蓄、分、導、防、避」五法而已。蓄，目前是顯學，媒體大力推荐的道路生態工法、地下宮殿、滯洪池等均屬之。但滯洪池要有效，必須考慮區位、容量與周遭排水，更重要是後續管理維護。都市中採取此法，使用土地面積大、經費巨，算是奢侈，若還要把它當景觀池或拿來辦活動，汛期前不排空，則如何發揮效益？獲獎多次的ＪＷ生態工法，造價是一般路面四倍，而且是專利產品，政府採購誰敢「圖利特定廠商」？頂多透過評選，小面積施作，則應付工程所在地的內水，雖絕對有效，但若有巨量外水灌入，還是會破功。員山子分洪道效果不錯，那是花四十億才有約每秒一千三百立方公尺的分洪量，要比照就要看保護標的是否值得；而且，若超大豪雨下落分洪道下游，照樣「無路用」。有人說要仿照荷蘭「漂浮屋」，則建在水邊的房子或許可仿效，但汽車、道路、田莊呢？把房子地基墊高或一樓清空或許更實際。也就是說，防洪是必須、應該、也可以多管齊下的，不必迷信一種，但即使各種方法都用上了，還是有其極限。

水利人員就像不斷推著石頭上山的「薛西佛斯」，完成一定保護標準的防洪工程後，等於把石頭推到一定高度，但下一場大豪雨，又把石頭沖下來，還砸了自己的腳，讓人指指點點，以為是白癡。水利人知道防洪只是提高保護機率，但民眾感受卻只有「淹水」與「不淹水」二種，少有人能體會任何防洪工程只是「安全機率」的提升。

或許這是防洪工作者的宿命，災害後免不了檢討與究責，但民眾還是逼著水利人繼續推石頭上山，以為推得夠高，石頭就不會再滾下來。

（作者曾任水利署組長，著有《閱讀水庫行腳臺灣》）