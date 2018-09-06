自由廣場》九三軍改釋憲有感

不同族群 卻是生命共同體

◎ 林奇璋

反年改人士堅稱：「軍公教與政府間存有契約關係：國家是雇主，退休俸是政府承諾，受法律信賴保護，政府不可單方面修改契約。政府基金不會破產，年改違憲。」公務員與政府有無契約關係，應由釋憲大法官闡明，但略述幾點看法：

一、契約違約時可要求履約、查封財產：契約雙方當一方違約時，另一方可以要求履約；必要時查封財產、拍賣。公務員如認為政府違約，打算查封國家財產，封鎖港口、機場嗎？

二、契約雙方合意即可不涉及他人，軍公教年金還涉及廣大納稅人：公務員念茲在茲的政府是如何運作的，不靠人民與繳稅能運作嗎？政府基金為何不會破產，因有國家負最終支付責任。國家為何不會破產，因為永遠有納稅義務人在支撐。公務員與政府間若存在契約關係，當基金不夠支付退休俸時，最後仍由納稅人來兌現當初政府的承諾。換言之，納稅人儼然是契約的「保證人」角色。退休俸不純然是公務員與政府間雙方契約，納稅人更不是「契約的第三者」或路人甲。

三、依憲法，政府須照顧全體國民，資源分配必須合乎比例原則：當「制度設計」造成族群明顯偏頗、不成比例，人民有權要求政府平衡制度。過去掌國家機器者通過法律、命令，讓薪水四萬多元在職年輕人，在工作三十年後六十幾歲退休時月領不到二萬，卻去繳稅支付已退休軍公教領十八％、五十五歲退休月領七萬，兌現所謂「契約承諾」時；這已不是「見不得別人好」偏差觀念、「年改撕裂族群、污名化軍公教」意識形態或「年改會造成均貧」經濟現象等可以單純解釋，而是「不平等條約」的公平正義議題。這已為台灣社會造成長期族群對立、世代衝突，年改只是將這「引信」暫時拆除。大法官釋字七一七號函已對十八％問題做出解釋：為公益目的與未超越必要程度（不影響其生活），十八％改制並不違憲。如同，政府為達公益目的興建高速公路公共工程，施工過程影響民眾生活，只要沒有危害生活空間，難道政府也違背對民眾生活安定承諾？

政府對公務員有某種程度的信賴保護責任，但不是絕對，更不能過度保護。在年改議題上，不應只談公務員與政府間存有契約或信賴保護；除此之外，還有憲法上「國家財政、分配正義」等議題。法律保護只是最低道德標準，維護普世價值才是進步驅動力。年改是為了台灣財務健全，也是為了下一世代，讓制度可以更臻永續經營。國家不是只由軍公教與政府組成，還需廣大人民支持。我們都是國家子民，生命共同體，軍公教與人民都適用同一部憲法。

（作者為精算師）