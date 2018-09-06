自由廣場》從F-16迎亞運英雄談幻象退場？

◎ 張豐麟

空軍在蔡總統的指示下，首度出動F-16施放熱焰彈，伴飛迎接亞運英雄回家，卻也引起網友熱議出動戰鬥機要燒掉納稅人多少錢？有平面媒體指出，以國防部之前公布過的資料計算，一架E-2k執行一小時任務約二十七萬多元，而一架F-16則約十一萬多元，所以空軍迎接亞運專機回國的成本上看一三七萬多元。平心而論，空軍這算是「勤儉持家」。

空軍三種主力戰機中，F-16每小時成本十一萬多，而據立法院資料顯示，經國號IDF每小時成本是二十五萬元，幻象卻要近八十萬元，差不多是F-16加上IDF總和的兩倍。幻象戰機如不含飛行費用，每架一年的維修成本達一千四百萬元。因為全世界總共才生產大約六百架幻象2000，零件昂貴是必然的。

在二十年前，幻象戰機是我國二代機中性能最佳的戰機，法國當年出售台灣的是最新款的幻象2000-5改良型，法國空軍本身也才剛換裝，空戰性能毫無疑問居於首位。無奈歲月催人老，二十年後幻象戰機也需要像F-16和IDF一樣地延壽和系統性能提升。但以目前中國全力圍堵台灣國際空間的局勢來看，已是幾乎不可能的事。

一般戰機在服役十五年後，大概就必須執行性能提升，我國於二○一二年向法國提出要求時，法方礙於中國壓力，以天價逼退台灣。在其他兩款主力戰機尚未完成中壽升級前，空軍對其高性能卻又耗費高昂，只能用愛恨交加來形容。而今眼看「鳳展計畫」在二○二二年將全數F-16升級為F-16V，而「翔展計畫」也已將全數IDF戰機完成中壽升級，復以上揭兩款機型均有射程達一○○公里以上的空對空飛彈可供掛載，唯有幻象機隊無法更新且無法採購新式武器，更顯老態。

台灣的F-16戰機早已配備AIM-120中程空對空飛彈，射程可達一○五公里以上；經國號IDF戰機因配備天劍二型飛彈，也擁有一○○公里以上的視距外接戰能力。而幻象所使用的MICA中程飛彈射程僅約五十公里，出拳明顯短人一截。對上中國的霹靂12型（有效射程一○○公里）空對空飛彈，根本討不到好處。國防部實應審慎思考，逐步讓耗費大量國防資源的幻象機聯隊汰除。

（作者為公務員，論文曾獲ATRS全球空運年會錄用）