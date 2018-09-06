自由廣場》統獨運算與媽寶獅雞

◎ 正反修羅

在二○○五年三月中國公布「反分裂國家法」的前三個月，獨派大老們召集台派社團開會，討論如何因應。筆者代表某獨派社團與會，當時中國對反分裂國家法條文保密到家，沒有任何資訊可供參考。筆者與其他學者合作，針對台海的情勢，由淺到深地使用賽局模型、隨機賽局模型及連續型隨機賽局模型，以圖形及數學符號表徵中國訂定反分裂國家法的動機，並預測可能的主要條文：對台灣動武與不動武之間，增加「準武力」亦即「非和平手段」。筆者更進一步說明：令小寫的p代表台灣人被中國動用反分裂國家法施壓後，民心崩潰投降的機率，令大寫的N代表中國對台施壓，一直到台灣人心崩潰投降所需「施壓次數」的隨機變數，在不考慮小施壓，只考慮射飛彈、封港口、邦交國全面斷交等，有震撼力的施壓下，所需次數的期望值E（N）等於1/p。

筆者做完上述含仔細運算的報告後，幾乎被包括曾任總統、院長、主席…的獨派大老訓斥一番，只差沒說筆者是「為匪宣傳」。我也不好爭辯說自己必須站在中國的立場思考，掉書袋地說「Put yourself in other’s shoes」，才能準確地預測對方的行動。事後證明反分裂國家法確實有「非和平手段」，因此有部分人士來向筆者要那幾張賽局理論的圖表。

筆者所謂中國對台施壓一直到得逞所需次數的期望值E（N）等於1/p，只是一種概念的表述。如果台灣全體國民都是比戰鬥民族還凶悍的獅子，那麼p幾乎就是零，中國沒有機會脅迫台灣下跪投降。目前二十至三十九歲大多數未經大學聯考的淬鍊或技職教育的磨練及嚴謹之邏輯訓練的台灣媽寶弱雞們，盲目地崇拜一位IQ 157也是媽寶的掉毛獅子，也許這頭掉毛獅所謂的「兩岸一家親，生命共同體，床頭吵床尾和」只是用來欺敵的說詞，p很小，但對弱雞而言，無非就是下跪投降或者至少不反抗的代名詞。當所謂「天然獨」都能接受「兩岸一家親」時，E（N）就會逐漸下降。當掉毛獅子率領媽寶弱雞主導台灣前途時，台灣被中國吃掉的機率已經變大。

（作者為大學數學教授，曾任獨派社團幹部）