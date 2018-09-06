自由廣場》（金恒煒專欄）柯文哲的「器官案」v. 宋楚瑜的「興票案」

「蝴蝶蘭文創公司」的「小子」吳祥輝花了一百多萬元（柯文哲估的）在媒體刊登全版廣告，指控柯文哲涉及中國活摘器官，遂行「兩岸器官一家親」。伊森．葛特曼《屠殺》的漢譯文摘，宛如在北市選戰投下一枚炸彈。結果會有什麼效應？兩種推測：一個是一舉置柯Ｐ於死地，那麼「器官案」形同宋楚瑜的「興票案」；一個會像當事人柯文哲輕詆的"stupid"，或民進黨人林濁水宣稱的「蠢招」。

有趣的現象是民進黨的態度。柯粉議員王威中、高嘉瑜等的斥責、小英人馬姚人多與市長參選人姚文智的「切割」，基本上都屬觀望一族，正出於後果的難以評價。民進黨心態用西諺「既要吃蛋糕又希望蛋糕還在」來形容最恰當。

民進黨不敢接招？原因之一是認為「冷飯再炒」，沒啥用了，但是從吳祥輝的廣告與資訊中卻嗅出完全不同的味道。四年前連營指控的重點在柯文哲到中國當器官移植掮客，這回則直指涉入法輪功的活體摘除。如果指控屬實，則是舊案新啟，與四年前有本質的不同，已到了天人難容的地步。

柯文哲二○○四年到二○○八年自承中國來去十六次，任務在擔任葉克膜教學，但至少有一張照片暴露柯文哲到中國並非為葉克膜，而是出任「心肺移植」講座，被看破手腳的據說在座的學員二十三名被國際人權組織追緝為醫界屠夫。這是證一。第二證就是伊森的著作主題為「活體摘除」而非「葉克膜」，訪談中作者指柯文哲「你去中國進行器官移植」，直接戳破柯Ｐ謊話。

柯文哲四年前選舉被揭發，為何輕騎過關？主要出在連營軍師如蔡正元、孫大千等太stupid，不像吳祥輝能直通作者。所以二○一四年柯文哲敢謊稱伊森「穿鑿附會」、「吹牛過頭」，表示「我印象中有錄音」，「把錄音拿出來，這是一刀斃命的證據」，尤可圈可點的一句：「我猜你們現在去找他，他一定躲起來」。柯文哲滿嘴胡謅，仗的是連營無能。其實伊森不只不會躲起來，還會把他與柯文哲往來的信件、電郵等全部亮出，且一再錄影說明，不偏不袒。

既然吳祥輝拿到《屠殺》漢文版權，真相因之大白。原來不用匿名而使用真名實姓，是得到同意的，而且伊森明告柯Ｐ他「沒有錄音」，從而把原稿讓柯過目，許可任意修訂；柯Ｐ一字不易，OK認可。所以在「沒有錄音」下，完全得到柯Ｐ背書。柯Ｐ所說「那個報導很爛，再版時會修改」云云，白賊啊白賊。

吳祥輝簽的合同，漢譯全無修訂，柯Ｐ又如何自圓？他說「那本書賣得很爛，根本不會再版」，言下是，並非作者不修正，而是銷售太爛而無修訂再版。據說伊森生氣了，表示這本書雖不是暢銷書，但獲得諾貝爾和平獎的提名。一個人可以耍賴到如此！

就此事件來審視，伊森不只人格正直可佩，訪談嚴格遵守專業程序，且具悲天憫人心懷，柯Ｐ反是；伊森之於柯文哲，是謙謙君子對上邪痞小人，所以此一事件不僅是「小子」v.柯Ｐ，不僅是法律、選舉，而是伊森照出了柯Ｐ原形。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）