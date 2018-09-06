自由廣場》有關居住證 我與總統的不同意見

◎ 陳冠甫

中國國務院上月十六日宣布推出與中國身分證相同的十八碼「港澳台居民居住證」，居住證將同時具備「準」身分證和「準」戶籍功能，台胞證號碼將可進入中國社會公共服務系統中。自九月一日開放申辦起至四日，估計申請人數已破萬人。但繞過台灣政府直接給予台灣民眾「身分證明」去主權化的統戰行為，引發社會不少議論。

特別是中國刻意規避我國「兩岸人民關係條例」第9-1條規定「台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照」，讓我國國民同時擁有台灣戶籍和中國的類戶籍資格。雖中國特意說明居住證是發給不具有中國戶籍的台灣居民，但領取居住證後的社會編碼，形同身分證，在中國可買車買房辦信用卡，與實質擁有戶籍無異，等於變相將台灣人當作中國公民，有嚴重侵犯台灣主權的疑慮。

對此，國內親中派最初質疑陸委會是否會對申領居住證者以違反「兩岸人民關係條例」予，但蔡英文總統第一時間回應強調：「居住證是一張卡片，是生活便利性東西，跟認同是兩回事」之後，某種程度也為陸委會的反制措施畫了紅線。此外，蔡總統也試圖要撇除過多的政治解讀，持續對中國釋出善意，彷彿期待中國會自己停止改變現狀。

但中國不會停止打壓和內化，無論是對台或對國際都是重申「一中原則」，壓縮台灣國際空間直到統一。陸委會言明不會註銷申領者的台灣戶籍，正是直接放棄了台灣最有利的反制手段，其他反制措施無論是強制申報登記、限制擔任重要公職或參政權益，甚至不排除部分社會保險福利等，都是迴避問題。

到底「兩岸人民關係條例」所規範的台灣與中國關係，是否有修改必要，才是台灣社會應該聚焦的主題。中國的居住證措施讓台灣人被國民化，對於台灣民主基礎的內部侵蝕是顯而易見，慢慢轉化融合的過程，最終就是「統一」消滅台灣獨立自主的現狀。不藉此機會明白地畫出紅線，不只是放棄對國家主權的堅持，也是形同向世界承認台灣屬於中國，更是放棄了台灣人長久以來堅持的民主價值，是對自由和人權的棄守。

面對步步進逼的統一進程，這些現實的威脅，台灣不可不做出選擇，更應該趁此機會展現決心，釐清兩岸關係。該是攤牌的時候了！

（作者為國立台北大學法律研究所研究生）