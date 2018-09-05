社論》國際社會必須重新定義中國

中國的銳實力在國際橫衝直撞，與此同時中國的自由一直在限縮，許多評論聯想到文化大革命的思想檢查與政治迫害。離台灣最近的例子，中國福建省廈門大學今年六月，以授課發表政治偏激言論解聘一名教授，日前該校又證實解聘一名歷史系助理教授，還有一名博士生遭退學處分。這些人的共同點在於，都沒有緊跟著黨的政治正確。對學術思想界的自由極端敏感，充分表現出中國的權力集團極端缺乏自信，從政治到經濟都一刻不可放鬆，唯恐稍有漏洞便成為潰堤的破口，這也是「硬威權」的共同特色。如此這般，如何利誘我國高教人才？

今年五月，由於中國要求國際航空公司改變網站上對台灣的稱謂，川普透過白宮發言人發表聲明，駁斥所謂「中國的政治正確」，根本就是「歐威爾式的胡言亂語」，亦即把自身的政治觀點強加於美國公民及私人企業。「歐威爾式的胡言亂語」，乃是眾多對中國夢的拆解中，最為一針見血的本質性揭露。只是，當中國早已成為歐威爾式的國家了，中國的權力集團依舊懵然無知原來歐威爾的典故，正是國際社會最容易理解中國現狀的關鍵詞。或許，首當其衝的台灣，以及已經感受到震波的國際社會，當前最好的「中國研究」資料，不是甚麼高層鬥爭或技術分析，而是《動物農莊》與《一九八四》，因為它們早已精準解剖了中國的現狀。

「歐威爾式的胡言亂語」，其實不是「胡言亂語」，而是專制獨裁的推背圖，它讓人們可以想像現代政治動員與科技管理的邏輯，被一個野心家走到極端，將是怎麼樣的景觀。就此而言，「歐威爾式的胡言亂語」，連民主國家都要警惕警戒。就現在的中國而言，它的《動物農莊》與《一九八四》，不只是用來對待國際企業，也用來對待其他的國家，最經典的例子便是以金錢為誘餌推銷一中原則。今天，北京以經濟的優勢推銷一中原則，明天也可以用同樣的方式推銷其他的中國標準，讓與普世價值背道而馳的中國夢放諸四海。這樣的想像圖，早就由近代史的希特勒、史達林、毛澤東展演過了，經歷過一次大戰、二次大戰、冷戰的二十一世紀，還要再重蹈覆轍嗎？

諷刺的是，冷戰時代以來，美國為主的西方國家，以市場經濟擴大民主自由的邊界，在「蘇東波」贏了文明衝突的戰役；如今，中國卻以海盜經濟壯大的國家資本主義，在全世界的範圍推銷專制獨裁，威脅所及甚至直指美國的後院。中國經濟能量的輸出，絕非著眼於國際共榮，而是玩弄債務陷阱外交，讓受援國因為債務而租借戰略要地，從而為中國的霸權部署提供犧牲本國利益的服務，一帶一路其此之謂也。一如蔡總統提醒歐洲議會的：「中國正在制定另一種以自身利益與需要的全球秩序。」但從海盜經濟到一帶一路，挑戰市場經濟與國際秩序的總體戰略，也招致愈來愈大的反作用力。於是，從南海、台海的自由航行到中美貿易戰、印太戰略，在中國夢風靡中國之際一一上映，所謂的「國際反華勢力」，成了中國揚棄韜光養晦、追求霸權崛起的預言自我實現。

值得重視的是，當中國以「歐威爾式的胡言亂語」橫行國際之前，早就把中國變成一個歐威爾式的國家了。網路的防火長城，交通要道的人臉辨識，用政治正確公審知識份子，用極具效率的網路公安糾察百姓，簡直就是《動物農莊》與《一九八四》的進化版。歐威爾如果地下有知，恐怕會自嘆弗如，七十年前的想像，比起現實的中國仍望塵莫及。一九七○年代，西方對中國改革開放懷有浪漫遐想，不幸今天的中國徘徊著希特勒、史達林、毛澤東的幽靈，如果習近平倒退到「硬威權」還不足以振聾發聵，那麼「中國夢」成為世人的「中國夢魘」，指日可待。所幸，川普「創造性的破壞」重擊這個夢魘，但更重要的仍在於，國際社會必須重新定義中國，讓它成為對內對外都是負責任的大國。