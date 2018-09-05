自由廣場》大航母政策與「一帶一路」的內在矛盾

◎ 楊宗新

近日美、日兩國無視中國警告，集結航母戰鬥群在南海進行聯合演訓，儘管不具實戰意義，卻可視為對中國發展大航母計畫的正面回應。

中國航母自遼寧號於2012年「入列」後，技術發展速度驚人，首艘自製航母「002號」已進入測試階段，官方更喊出將以十艘航母為目標，就連俄羅斯都希望在唯一航母庫茲涅佐夫元帥號入廠大修之際，向中國租借遼寧號代訓。然而「大航母」計畫，卻凸顯出與「一帶一路」內在思維上的矛盾，極易引發既有強權的猜忌。

自世界進入海權時代以來，各國目睹西班牙、葡萄牙、荷蘭、英國等國透過控制海上貿易路線、搶佔海外殖民地，一躍而成全球霸權，紛紛希望複製其成功模式。最著名的案例，莫過於二十世紀初的德國。當年德國統一未久，首相俾斯麥力勸德皇致力在歐陸發展陸權，不與英國爭霸海洋，但威廉二世繼位後，欽羨英國利用海權所得的獲利，極力發展「大海軍政策」，招致英國不滿，觸發一次大戰。

中國自改革開放後，也以發展海權為目標。有「中國海軍之父」稱號的解放軍將領劉清華，首倡中國應由「淺藍海軍」走向「深藍海軍」、突破太平洋第一島鏈。類似這樣的思維，長期存在於中國的戰略佈局，直到2014年「一帶一路」提出後，情況才有所改變。「一帶一路」著眼於冀望透過重塑古絲路及南洋貿易路線，在歐亞大陸發展陸權，跳脫了與美國在太平洋爭鋒的對抗思維。

然而這樣的戰略調整，卻因國內執政階層及官僚體系的觀念難以一夕改變、軍工複合體的利益也需要出口，造成政策陷入搖擺、難以貫徹。「一帶一路」的初衷，原本應是以地理範圍設定政策推動的空間，然而發展至今，竟可跨越太平洋延伸到拉美地區，顯見其內涵已產生極大質變，不再只是「地理上」而係演化為「情勢上」的概念。

中國若單純只是為了確保南洋海上貿易安全、突破「麻六甲」困境，斷不需要十艘航母在印度洋巡弋。大航母政策的出現，猶如對「一帶一路」的逆襲，意味著中國仍未放棄在太平洋與美國爭霸。

（作者為公務員，台中市民）