自由廣場》（青年時評）駁東奧正名兩個謠言

◎ 羅鉦

東京奧運台灣正名公投第二階段連署書送件，可望成案，合併年底選舉投票。舉國期盼之際，藍營統派人士開始造謠抹黑，危言聳聽，公民們慎勿輕信。

最大的謠言，就是「正名後將無法再參加奧運」一語，這是將「表意」與「執行」混為一談。公投是內政，依國內法（公民投票法）進行，人民據此表達意見，通過後由政府機關適當執行，如現實上無力達成，也應由政府備具理由回報人民，請求諒解。另一個有望成案的反同婚公投，提案根本牴觸去年五月出爐的大法官第七四八號解釋，縱使通過，政府也無法執行，但這並不妨礙人民表達意見的權利。透過公投，人民無非想表達，我們的國家是台灣，我們是台灣人，如此而已。無論這個意見是向國際發聲，還是只在國內嚷嚷取暖，都屬言論自由範疇。如迫於現實，運動員賽衣上還是只能寫著「中華台北」，人民自會理解其中難處，但仍應藉此清楚表達我們是台灣人，不是什麼「中華台北人」。表達意見與政府執行，是兩碼事，我們不能因為顧慮政府難以執行，而緘口不言，致生誤會，反倒丟失聲張主體性的機會，這正是藍營統派人士要的，一旦公投未過，可想而知，必定被他們大肆曲解，說我們情願做中華台北（其實英文是「中國的台北」），不願以台灣為名等等，這種局面，沒人願見。

另一個謠言，就是抹黑公投領銜人紀政，說她曾代表中華台北出賽，還曾說過以身為中國人為榮，如今提案正名，前後不一，是投機份子。但正如蔡總統所說，「那個時代，大家都選擇服從」，不是情願如此，而是環境使然，在政治高壓及洗腦教育下，紀政的話，是時代的表徵，但在民主化三十年後的今天，民智已開，觀念自有不同，無可厚非。再說，領銜人的經歷，與公投內容之良窳，也是兩碼事。何況紀政也曾以台灣為名參加過三屆奧運，其間甘苦，她最清楚。

身為現代公民，須心有定見，直言不諱，如被謠言洗腦，搞到自我言論審查，那就是逆民主了。台灣人，勇敢投票吧！

（作者為國立政治大學教育學院研究生）