自由廣場》巴西「故宮」大火台灣啟示錄

◎ 張世賢

今年六月才盛大慶祝建館兩百週年的巴西國家博物館，日昨突然毀於大火，舉世震驚。這座由葡萄牙王室在殖民地巴西所建的「故宮」，總共蒐集保存了多達兩千萬件的寶貴文物、標本及藝術品，恐皆已燒成灰燼，是國際文化界極其慘重的損失。

電視新聞報導中，一名駐在該館的生物學家悲痛泣訴，「今晚，我們就這樣失去了歷史…」。全世界的博物館，都應該從巴西的這個「文化國殤日」中，學得一些教訓，避免類此悲劇再度發生。

數百年來，若干世界知名博物館，如俄羅斯的冬宮博物館、美國紐約現代藝術博物館、印度國家自然歷史博物館、法國巴黎羅浮宮博物館等，都曾發生大大小小的、損失或輕或重的火災。台灣的博物館雖然未曾遭遇這類災難，但應該檢討改進的地方，實在不少。

以筆者退休前服務的故宮為例，它在館內多處設置的餐飲部門，就埋藏著很大的風險，誰能保證餐飲所需的火源，永遠不會發生意外？誰能保證廚餘不會招來蟲、鼠？幾十年來筆者對此不斷提出質疑，至今未見具體改善，真令人憂心。

房舍老舊的博物館，務必注意更新電線管路，以免走火，消防灑水系統以及火災警報系統，平日亦須確實測試，以免像這次巴西大火竄燒時，才發現附近的兩個消防栓都無水可用。可悲的是，這次消防栓的問題，據說又與博物館的預算被削減有關。

2016年巴西才風光舉辦過奧運，但因政府管理欠佳，耗費數十億美元的里約奧運，不幸導致原本下滑的該國經濟雪上加霜，加以貪污橫行，終於釀成這次博物館的重大悲劇。可見一窩蜂爭辦大型國際運動賽會，很可能造成難以收拾的後果。

台灣在各方面待興革事項甚多，年改、長照、國防、軍購等等，在在需要可觀預算，納稅人血汗錢一定要花在刀口上。這次巴西的「文化國殤」，是個震撼的啟示：不需要打腫臉充胖子，一再爭取國際大型運動賽會的主辦權。

然而，自從2009年高雄市長陳菊圓滿舉辦第八屆世運會，在政治上大大提高了聲望之後，台灣政壇即掀起一股爭辦大型國際運動賽會的風氣。例如九月三日，台中市長林佳龍就宣布將舉辦不屬奧會體系的首屆「亞太青年運動會」；民進黨高雄市長參選人陳其邁也說，當選後將爭取2030年的亞運主辦權。我們希望，「巴西故宮」的大火，能讓立足本土的民進黨有不同於往日的考量，勿再花費動輒數以百億計的預算去舉辦這類賽會了！

（作者為前故宮文物維護單位主管）