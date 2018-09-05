自由廣場》國民黨發言人批評馬英九？

◎ 沈明正

蔡英文偕五院院長參加忠烈祠舉行的秋祭典禮，在奏國歌時皆未開口唱國歌。國民黨發言人批評蔡總統一○四年選前國慶日、一○五年就職及一○六元旦，都開口唱國歌，僅在「三民主義、吾黨所宗」等語，使用「技術性規避」，這次卻選擇閉口不唱，還當什麼中華民國總統？忠烈祠祭祀典禮乃中樞對國軍官兵、警察及人民為中華民國犧牲奉獻，並有其重大忠貞事蹟且足資衿式的英靈，表達緬懷先烈義士的追思。祭典場面莊嚴隆重，這時候「唱國歌」適當嗎？

在這樣肅穆的追思祭典中，為求和諧氛圍，乃以「奏國歌」取代「唱國歌」。發言人未及詳察祭典源流，率爾指責蔡總統失禮，實有過當。考諸忠烈祠祭典程序為：典禮預備、祭典開始、主祭者就位、陪祭者就位、奏國歌、上香、獻花、恭讀祭文、行鞠躬禮、奏樂、禮成、慰問遺族。程序分明是「奏國歌」不是「唱國歌」，如何要求蔡總統唱國歌？

過去國民黨執政時有「唱國歌」？據報載，九十七年「中樞秋祭忠烈殉職人員典禮」在圓山忠烈祠隆重舉行，馬英九首次親臨主祭，典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後上香、獻花；在恭讀祭文後，馬英九率同陪祭、與祭人員行三鞠躬禮並向烈士遺族代表慰問致意。馬前總統神情嚴肅，獻花拈香，行禮如儀。因為司儀念「奏國歌」，所以馬前總統也沒開口唱。可參見https://news.tvbs.com.tw/politics/180294。

祭典貴在嚴肅又恭敬，和悅又誠心。「奏國歌」與追思緬懷先烈和諧和穆；「唱國歌」則適合國慶日、元旦等慶典歡樂氛圍。場地不同、目的不同、氛圍要求不同，「奏國歌」與「唱國歌」的儀式也應不同。

（作者為南台科技大學助教授）