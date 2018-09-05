自由廣場》評洪蘭對美、台指點江山

◎ 吳海瑞

洪蘭八月中去中國昆明一個八千多人的年會演講。她先是驚訝一個三線城市，能有這麼大的會場，接著說這年會是台灣人去大陸發跡後，每年舉辦犒賞同業的。她問對方為何不在台灣辦？答案是政府反應冷淡，加上台灣沒有這麼大的場地和設施。

於是洪教授想到我們的大巨蛋還未完工，感嘆這樣的效率和眼光，如何和世界競爭？然後思維（文章下文）就跳躍到「領導者必須要有遠見和魄力」，典範是韓國前總統朴正熙，一九六八年堅持要建高速公路，惹來朝野一片罵，但是完工後韓國的經濟才起來，現在ＧＤＰ勝過台灣。

這場大會的義工是接受援助的家庭貧困學生，洪以此再跳躍到教育為競爭力奠基，接著想起馬雲說的「偷去美國人工作的不是中國人和墨西哥人，是執政者政策的問題」，進而批評美國在十三場戰爭中，花了逾十四兆美元，如把錢用來做基礎建設、辦教育等，美國人怎會沒有就業機會？台灣今年的軍事預算為一百億美元，這個錢拿來建設台灣，又何至於弄到沒有能力承辦大型的國際會議呢？

這是天下雜誌洪蘭專欄「領導者無遠見，國家腦力不會強」的大概(https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5091857)，下文僅就其內容做事實與數據的補充。

首先大會的主辦者是保險行銷集團（以保險教育、出版為主業），在昆明舉辦的大會名稱是「第十二屆世界華人保險大會暨2018國際龍獎ＩＤＡ年會」，這兩會正是其旗下的兩大會議品牌，申請ＩＤＡ（傑出業務獎；以保險佣金收入為門檻）的最高獎項，台灣地區報名費是兩萬四千台幣，中國是五千兩百人民幣。洪以「犒賞同業」稱之，顯然是過度美化或不知其商業模式。

其次，業者舉辦過二十一次大會，除中國之外，也落腳過馬來西亞、澳洲、新加坡、杜拜等地，而台北是四個舉辦過兩次的城市之一。第一屆世界華人保險大會在台北舉行；第十屆2009國際龍獎ＩＤＡ年會在世貿二館，有四千八百人參與。今年即使增至八千人，台北小巨蛋主館容量一萬二千四百七十七個座位，也綽綽有餘，洪蘭有可能是誤解，或想當然耳地自己給了答案。

最後談幾個數據。美國的失業率從二○一二年（八．一％）後就逐年下降，二○一七年降至四．四％，今年七月再下滑到三．九％ （二十年來最低）；而中國，失業率是採取失業人士到部門登記才列入統計，有嚴重低估情形，今年起國家統計局開始建立調查統計制度，根據中國城市就業情況的民調，七月失業率是五．一％，今年目標是控制在五．五％之內。洪對美國失業率的認知還停留在歷史記憶，而對中國的就業現況認知是「厲害了，我的國」，才會大言不慚對老美指點江山。

台灣軍事預算，去年是一○六億美元，佔ＧＤＰ的一．八％，低於全球的平均二．六％。最近八年，國防預算佔中央政府總預算比率，最高是十六．四七％，最低是十六．一七％，相當穩定，洪的高見，在馬執政或更早之前（預算更高）就該現策了；至於挪用來蓋國際會議廳，依其邏輯，不也可以挹注軍公教退休年金？

自許為「華文世界最優質的財經雜誌」，洪文照單全收，是對讀者的低估！

（作者為專業經理人）