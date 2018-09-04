社論─樂見推動英語為台灣官方語言

行政院長賴清德上週接受媒體訪問，回應工業總會建言，表示明年將確立政策，期使台灣成為中、英文雙語通行的國家。台灣戰後並未法定「官方語言」，但獨尊北京話為「國語」，強制且排他，成為實際上的「官方語言」。如今工商界建議、閣揆宣示，要推動英語為第二語言或官方語言，我們樂觀其成。

台灣是一個多族群、多文化的社會，具海洋國家的對外開放及開拓性。不過，戰後外來政權以威權手法厲行「中國化」，貶抑台灣主體與多元發展。表現在語言政策，把「國語」以外的各族群母語都當「方言」打壓。長期獨尊「國語」，造成各族群母語式微或瀕臨滅絕，以致不少台灣人既不會母語，也不通外語，凸顯了台灣社會被關入「中國化」鳥籠日久，國人視野窄化而內向，國際競爭力受創。

海洋國家的台灣，外向、開放、頻密與國際接觸，才是蓬勃發展之道。在語言方面，上一輩受過日本教育、如今是父祖輩的「多桑世代」，就是典範。「多桑世代」所通諳的語言，通常母語、日語、「國語」三種起跳；較諸戰後在「中國化」環境成長的後輩，只通「國語」，連母語都見棄，「多桑世代」的眼界、包容及文化傳承實踐相對寬廣，故能創造台灣經濟富裕及民主人權。就此而言，各族群母語的保存復振，並力求國際接軌，實係語言政策轉型正義所當為。

其中，母語攸關文化傳承絕續，英語則兼具國際性與未來性。

過去一百多年，英語一直是全球商業界的通用語，近年進入網際網路時代，英語繼續是首要通關用語，重要性有加無已。對個人來說，從就業升遷、吸收新知、國際溝通，英語能力是不可或缺的資產；哈佛大學五年前一項研究即指出，英語能力與個人收入密切正相關，也帶來較好的生活品質。

對國家而言，荷蘭、新加坡、愛爾蘭、以色列、杜拜等中小型經濟體，高度的英語普及率成為吸引外資最大特點，在國際通商及經濟表現很受矚目。要掙脫鎖定中國所導致的政經困境，不論提振觀光、發展新南向、連結歐美，台灣致力掌握國際脈動及市場，經濟科技向上提升，向世人展現軟實力，增進國際能見度，都須認真有效提升整體英語水準。換言之，揚棄獨尊「國語」，不再持續過去的錯誤而閉鎖，解放長期禁錮心靈與眼界的語言政策，積極開放向國際前行，我們的選擇再清楚不過了。

對於閣揆的「雙語國家」政策宣示，一週來出現若干異議。其中，有些論者把英語當官方語言與尊崇英美霸權相提並論，或為它戴上「去中國化」、「軟台獨」帽子，意識形態作祟的攻訐遠甚於理性討論。這些政媒或學者，有些是當年黨國當局強推「國語」、霸凌各族母語的幫凶幫閒，如今對語言政策的轉型正義及國際接軌努力說三道四，不知其可以。

另外有些質疑，指實施官方語言要所有官方文件備有中英文版本，浪費國家資源；也有主張先從增加英語教學課程及時數著手；還有人擔心孩子既學母語再加英語或導致多語混雜。這些疑問，賴清德三年前在台南市長任內推動「英語為第二官方語言行動計畫」，就曾有所規劃面對，強調推動語言政策及學習難以一蹴可幾，重在靈活實用生活化，不斷累積。實務上，包括以十年分段實現目標，優先由政府部門做起，從小學扎根，鼓勵民間以雙語菜單、寺廟籤詩、計程車對話等生活實用為要。這一「台南經驗」應可在台灣全面推動之前，確實檢討修正調整再出發。

必須強調，要打造台灣為中、英文雙語通行國家，政府的周詳規劃、有效執行、帶頭實施自為基本工作，提出建言的工商界從實踐實用中推進，也很重要；日本本田（Honda）訂二○二○年實施英語為公司的「官方語言」，即為範例。企業界還應協助員工進修提升英語能力，也可把它列為升遷加薪的加分項目。同樣地，搶救母語絕非只是政府的事，家庭是延續母語最實在的場所；長輩費力地與兒孫「講國語」，不利母語傳承，最須避免。改變獨尊「國語」及「單語化」現狀，家庭及企業都要務實力行。