自由廣場》一年百萬越南觀光客？ 沒問題！

◎ 戴發奎

自由時報報導「東南亞觀光客 今年可望超越中客」，個人曾於2000年至2010年旅居越南，與當地民眾深入交往，一些觀察或可供政府參酌。

據越南旅遊總局統計，去年越南國內旅客逾7300萬人次，旅遊業收入約510兆越盾（約225億美元）。越南被聯合國世界旅遊組織列為2017年世界上旅遊業發展較快的國家之一。

中國大陸為紀念建國有十一長假（十月一日起開始放假），放假天數每年不同看政府發布；越南雖沒有這麼長的假期，同樣在「九二」國慶節期間也是越南民眾旅遊的旺季。根據Agoda（在線旅遊預訂網）公佈的統計結果，在越南「九二」國慶節期間，越南旅客旅遊首選的國內外前十大地點分別是：曼谷、峴港、胡志明市、頭頓、大勒、新加坡、藩切、芽莊、會安、河內。而今年一月至今越南旅客造訪的熱門景點排行是，國內峴港、胡志明市、頭頓、大勒、藩切、芽莊、會安、富國…；外國則是曼谷、新加坡、吉隆坡、首爾、台北、巴黎、巴厘、東京、芭堤雅與香港。無論是從「九二」國慶節假期或全年旅遊，越南遊客去的最多的外國城市依序是曼谷、新加坡…，台北則排在第五名。

據越南旅遊總局統計資料，2017年全年到越南的外國旅客逾1292萬人次，與前年相較，成長29.1%。其中台灣旅客則為61萬6232人次，成長21.5%，排名第四位。

而根據台灣觀光局統計，越南是這幾年來台旅遊成長最快速的國家，每年以兩位數成長，2017年越南旅客來台共38.3萬人次，成長率高達95%，居東南亞地區之冠；今年截至6月更已突破25萬人次，持續成長39%，可望逼近50萬大關。

以上統計顯示，台灣排在越南遊客出國目的地第五名，到越南的外國觀光客台灣則排名第四，台越旅遊在排名及人數上都非常接近，顯示增進台越雙方彼此的了解，更有助於增加越南旅客來台觀光的意願。

再從以上資料可以知道，2017年來台的38.3萬越南旅客，只佔越南人出國旅遊的一小部分，只要我國政府用對方法、加大力度，一年一百萬的越南旅客人次絕對可以達標。又因越南民眾對台灣的印象多數僅限於台北，對台北的印象不脫101大樓、西門町、平溪天燈等景點，因此強力宣傳中南部旅遊，將是台灣開發越南旅客市場的重點。

（作者在越南經商十年，台北市民）