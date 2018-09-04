自由廣場》新北擺爛違法 中央代行有理

◎ 江榮祥

文化部長鄭麗君上週末在「全國文化資產會議」宣示，新北市遲未修復「施家古厝」，中央擬依法代行處理。新北市府辯稱受限於議會凍結預算，絕非「違法不作為」。

按文資法第一一○條規定，地方怠於執行法定職務，致危害文化資產保存時，經中央限期作為，屆期仍違法不作為者，中央得代行處理。茲高度介入地方自治，中央向未輕易發動。

在文化資產保存實務上，前有嘉市府未於時限內完成「嘉義郡役所」暫定古蹟核定程序，已構成「不作為」，文建會（文化部的前身）乃於二○○九年五月二十一日核定逕列為暫定古蹟。另，監察院也曾於二○○九年六月十一日糾正文建會忽視文資法所賦予的代行處理權責，任由北縣府（新北市府的前身）拖延處理「樂生療養院」文化資產定位而造成爭端。

觀察鄰國日本在文化財保護上的發展軌跡，可發現是地方在傳統建造物群保存地區或文化景觀保存上積極先行，與所有人或開發者的權利發生衝突後，才由國家修訂文化財保護法鞏固地方的保存作為。然而，我國的法制思維與日本經驗完全顛倒，由於地方常被質疑在文化資產保存上消極以對，論者總是要求中央加強對地方自治的監督。

總而言之，當地方遲不履行法定義務，致文化資產遭受危險而無以維持保存的最低標準，別無同等有效的其他適當途徑可行時，中央迫不得已，也只能依法祭出「代行處理」此一最後手段！

（作者為執業律師，長期參與文資法制作業先期研究、研商及諮詢）