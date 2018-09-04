自由廣場》「洪慈庸條款」不是重點

◎ 張勳慶

今年六月修正通過的陸海空軍軍官士官服役條例，有所謂的「洪慈庸條款」，那就是服役滿一年者，若無意願再繼續軍中發展，可採取賠款後退伍。國防部高度擔憂此門一開，會造成投資成本較高的飛行員和軍醫「認賠殺出」。因為以飛行員薪資而論，軍中少校約十三萬元，華航或長榮航空二十萬元起跳，若再加上自民國一○一年到一○五年四月，計有八二九名軍官用精神疾病（裝瘋賣傻？）理由退伍，將造成募兵和建軍被掏空。

首先，國軍在少子化和高科技走向下，必須正視自身無法免除人力市場化競爭的挑戰。除了薪資外，整個領導制度，若仍停留在老粗軍閥醬缸中，那才是造成人力外流的主因。這也是就算民間薪資低些，一些年輕人仍不願到軍中發展主因—內部升遷不公，有過下扛，有功上攬，濫權當成便飯，自我踐踏尊嚴，不也是一股惡質職場生態？

再回到洪慈庸條款是否會造成軍中人力逃亡潮發生，未必如此！因為就以日前民用機師罷工風波，以及所有行業都會有一定資訊流通，要跳槽到民間的軍人，也會自評既有保障與競爭商業下的比較差異，否則何以連高薪機師都鬧罷工，又沒完沒了紅眼上班？國防部與其擔憂此一賠錢退伍條款，還不如自省，內部反淘汰的外推力何以如此長期存在又巨大？假如不能徹底組織改造，斷絕人脈、派系等山頭文化，那根本不用洪慈庸條款，自會潰不成軍又向民間轉進千里。

同樣的，一旦軍人要提早退伍轉到民間，企業用人前也會考量其動機與能力，尤其用「精神疾病」之名退伍者，企業經營者難道不會懷疑其抗壓性、情緒管理和與人溝通能力？甚至是否心態上過於投機，把工作當成換股操作？

所以國防部實在無須過度放大洪慈庸的賠錢退伍條款，而是真正深入檢討、改進軍中生態是否與時俱進，而不是還停留在民國初期的老土、老粗。

（作者任職文化機構，新北市民）