自由廣場》（青年時評）連罵人都跟不上時代

◎ 張經偉

日前，南台灣遭到了嚴重的水患衝擊，身為南部囝仔的我，自然是於心不忍。而更讓人遺憾的，乃是某些政治人物，又以此為由（我怎麼會說「又」呢？），宣稱這是老天對於綠營傳統票倉的南台灣進行的一種天罰。民進黨政府若執政偏差當然必須批評、鞭策，水患也想必有人禍因素蘊含其中，但關鍵是，這與老天之眼，有多少干係？「德不配位」之說為何總是歷年重大天災之時，在野與執政互相攻伐的武器？

欲探究此問題，就必須先知曉「德不配位」這個概念的本質。此概念與古代中華帝國的天子制度為硬幣的一體兩面，在董仲舒之後確為定論。這個世界的主宰叫作「天」，也就是大自然運作的定理、宇宙的終極秩序。號曰「天子」的皇帝則是天在人間選出的代理人，依照天命管理人世。以現代企業來比喻的話，天是董事長，皇帝是總經理。當皇帝「德不配位」的時候，天當然該把他換掉。在君主專制的古代中華帝國，其實「德不配位」倒還是一個得以牽制中央政府濫權的概念。

然而，在今天憲政國家的架構下，中央主政者的權力根源已經不是天，而是憲法。要避免政府濫權，也已經有了各院權責分立的制度。沒了天子，其實也用不著「天罰」或「德不配位」的概念了。

那為何把嚴重天災視為對統治者，甚至統治者的支持大眾之責罰的觀念，在當代台灣仍如此為人所屢試不爽？只能說台灣社會可能對於憲政的觀念依然不夠成熟。這是可以理解的：中華民國政府雖然在1946年12月25日就宣布實施憲法，然而隔年實施了「動員戡亂時期臨時條款」使政府擴權，兩年後國民政府又頒布了台澎戒嚴令，對民間嚴加控管，自此憲法形同虛設。蔣氏政權在台灣長達三十八年的極權統治都無視憲政，自然也無法期待活過威權時期的普羅大眾，會對憲法牽制統治者這件事情有多少理解。此時還能搬出來的，大概就只剩那古老的「德不配位」論了。

再次強調：民進黨政府不是不能批評，水患也很可能是人謀不臧，因此，欲批評者，請從當代的法治觀點下手，會更有說服力。還在說天譴、天罰、老天有眼、德不配位…的人，難道是真把蔡英文當武則天、賴清德當狄仁傑了？

（作者為清大歷史所碩士，高雄市民）