自由廣場》雷震被捕58周年

◎ 江子揚

一九六○年九月四日，時任《自由中國》社長的雷震連同社務人員及編輯委員等一併被捕，史稱「雷震案」，作為戰後台灣著名的白色恐怖案件的「雷震案」，是值得回顧且重新讓台灣人民認識，特別是政府如火如荼進行轉型正義工程之際。

一九五○年代無論是言論抑或是思想仍受管控的台灣，《自由中國》是少數得以針砭政府施政、提出建言的自由派人士匯集之處，《自由中國》廣納百川，徵集包括自由思想、憲政體制、民主制度、經濟、社會、國際外交，乃至文藝的思想沙龍，而《自由中國》所提出的相關論述相當部分在後來成為政府的施政藍圖。身為重要舵手的雷震，無論是對《自由中國》的存續或是當時台灣社會思想的啟蒙，皆居功厥偉，然而，進步思想與當時蔣介石政府路線背道而馳，特別是雷震與外省籍自由派人士以及本省籍政治菁英籌組反對黨一事，更是壓倒駱駝的最後一根稻草。

「雷震案」的平反具體發軔於一九八○年代，爾後更可從由國史館出版的《雷震案史料彙編》中，發現當時蔣介石總統的個人意志在此案中斧鑿甚深，並對「雷震案」的（判決）結果下了最後的決定，從《雷震案史料彙編》的「國防部檔案選輯」中，清楚見到蔣介石總統由當時黨政高層所研擬的甲、乙、丙三案中，直接指示以乙案作裁決。

蔡英文政府將轉型正義作為施政核心之一，從不當黨產處理委員會創設、「促進轉型正義條例」的產出、促進轉型正義委員會的落實等皆可看出政府的用心，然而，轉型正義不僅是理論更是實務作為，係揉合社會科學、戰後台灣史、檔案管理的脈絡架構，從國際案例經驗中，不僅僅明白什麼是轉型正義，更需要知道如何執行與處理轉型正義。「雷震案」不僅是戰後台灣著名的白色恐怖案件，更是台灣少數處理較為完備的轉型正義經驗，可以作為政府施政的案例援引與借鏡。

（作者為政大雷震研究中心、自由思想學術基金會助理研究員）