鏗鏘集》麥肯三代與台灣

前環保署長陳重信，與友人分享當年麥肯在華府會晤蔡英文主席的照片，懷念這位熱心支持台灣的友人，也令人想起麥肯家族與不同時代的台灣，都有過不同的關係。

麥肯一門三代出身美國海軍官校，出了兩位上將，只有麥肯參議員棄軍從政。 他們都在個人生涯的高峰，與台灣有過交集，反映了台灣歷史進程的坎坷。

美軍在太平洋戰爭反攻菲律賓前，麥肯祖父擔任第三十八航母特遣隊第一支隊指揮官，指揮四艘航空母艦，與其他三個支隊，在一九四四年十月從台灣東岸外海，對台灣發動大空襲。

他的父親在越戰期間擔任太平洋美軍總司令，防衛反共時代的台灣安全，曾多次訪問台灣會晤蔣介石。麥肯的母親，一○六歲的羅蓓塔，住華府原中國大使館前的巷口，在美中建交及每逢中國節慶，老太太便在陽台高掛中華民國國旗對嗆。

麥肯自嘲，他在海軍官校同期八百九十九名同學，畢業成績倒數第五名。一九七七年，他官拜少校，便在轟炸河內時被擊落，成北越的戰俘。因為他父親是當紅海軍上將，北越便稱他為「王儲」。

北越想藉「王儲」當宣傳工具，要提早釋放他，但他拒絕受「優待」，受盡刑求，直到一九七三年才與其他戰俘同時獲釋。他展現的堅忍與骨氣，使他成為美國英雄。

受傷及北越刑求，造成肢體殘障，麥肯決定轉向政界，堅持高華德、雷根反共與民主的理念，在參院和競選總統的政見，都全力支持台灣民主與鞏固國防。

祖父因為太平洋戰爭，轟炸台灣；父親因為越戰，維護台灣安全；自己在中國威脅台灣的年代，支持民主的台灣抗拒中國併吞；這是麥肯三代的台灣奇緣。（作者王景弘，資深新聞工作者）